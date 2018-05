Stéphane Moreau splitst omstreden Luikse intercommunale Nethys op lva

26 mei 2018

05u45

Bron: Belga 0 Economie De omstreden Luikse intercommunale Nethys wordt in stukken gehakt. Dat is mogelijk de voorbode van het aantrekken van een partner voor het telecom- en mediabedrijf VOO, zo schrijven De Tijd en L'Echo zaterdag.

Nethys is in Wallonië, en dan vooral in het Luikse, een machtige intercommunale, met belangen in onder meer de mediasector, de telecom- en energiewereld. De groep is de jongste jaren niet uit het nieuws te branden, door haar expansiedrift, het schandaal rond de hoge vergoedingen voor haar toplui en de vele gerechtelijke dossiers rond CEO en gevallen PS-kopstuk Stéphane Moreau.

De raad van bestuur van de intercommunale heeft onlangs in alle stilte, na het afsplitsen van de distributienetbeheerder Resa, een nieuwe wijziging doorgevoerd. Daarbij zijn twee nieuwe vennootschappen opgericht, Newco 1 en Newco 2.

Newco 2 wordt de nieuwe vennootschap achter VOO, de Waalse tegenhanger van Telenet, terwijl Newco 1 onderdak zal verlenen aan onder meer de kranten, de zakelijke telecompoot en de specialisten in hernieuwbare energie Elicio en Nethys Energy.

De participaties in vennootschappen van algemeen belang, zoals in de gasnetbeheerder Fluxys en de investeringsmaatschappij Meusinvest, blijven in Nethys.