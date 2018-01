Steeds minder rommelkredieten in EU KVE

18 januari 2018

17u46

De Europese banken hebben steeds minder rommelkredieten op hun balansen. Dat blijkt uit een voortgangsrapport van de Europese Commissie. Het aandeel van rommelkredieten is de voorbije drie jaar met ongeveer een derde gedaald tot 4,6 procent.

Tijdens de financiële crisis kreunden de banken onder het gewicht van rommelkredieten. Dat zijn leningen die allicht niet meer terugbetaald worden en dus afgewaardeerd moeten worden op de balans. Wanneer hun aandeel te groot wordt, kunnen ze een bedreiging vormen voor de stabiliteit van de financiële sector.

Volgens het rapport van de Commissie is aanzienlijke vooruitgang geboekt om die risico's te verminderen. Het totale percentage aan rommelkredieten zakte in de Europese Unie in het tweede kwartaal van vorig jaar tot 4,6 procent, een daling met een derde sinds de piek van eind 2014. Het totale volume bedraagt momenteel zo'n 950 miljard euro.

Er bestaan wel grote verschillen van lidstaat tot lidstaat. Bijna de helft (46,9 procent) van de leningen bij Griekse banken renderen niet. Ook in Cyprus, Portugal, Italië en Bulgarije bedraagt het aandeel nog meer dan 12 procent. Luxemburg daarentegen heeft slechts 0,7 procent rommelkredieten, België zit op 2,8 procent.

Eurocommissaris Valdis Dombrovskis wil dit voorjaar bijkomende maatregelen aankondigen om het aandeel aan rommelkredieten verder te doen zakken. Dat is niet alleen nodig om de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen op volle kracht te laten draaien, maar ook om de Europese Bankenunie te voltooien. Lidstaten als Duitsland eisen immers dat de risico's verder worden afgebouwd vooraleer ze verdere stappen naar een gemeenschappelijk garantiestelsel voor depositohouders willen zetten.