Steeds meer werkzoekenden halen diploma voor knelpuntberoep

Economie Een gratis opleiding volgen richting een knelpuntberoep, zoals verpleegkundige of informaticus: steeds meer werkzoekenden doen het via de VDAB. "Ik had gewoon nood aan een nieuwe prikkel", klinkt het bij een voormalige bediende die zich omschoolde tot verpleegkundige.

Sybille Vandenberghe (47) was 18 jaar toen ze droomde van een job als verpleegkundige, maar ze kon destijds moeilijk de motivatie opbrengen om verder te studeren. Ook haar ouders en haar toenmalige vriend zagen weinig voordelen aan een job in de zorgsector. En dus ging Sybille 20 jaar aan de slag als administratief bediende bij een textielbedrijf. Een job die niet slecht was, maar op den duur nog maar weinig uitdagingen bood. "Ik had nood aan een nieuwe prikkel", zegt Sybille, die in 2010 een avondcursus volgde om ambulancier te worden. Daarna draaide ze buiten de kantooruren mee als vrijwilliger. Maar de droom om volwaardig verpleegkundige te worden bleef knagen. Daarom gaf ze in 2017, op haar 44ste, haar ontslag bij het textielbedrijf, waarna ze nog even interimwerk deed en via de VDAB aan een beroepsopleiding verpleegkunde begon.

Uitkering behouden

Sybille had al een diploma secundair onderwijs op zak, maar elk jaar verlaat liefst één op de tien leerlingen het middelbaar zonder diploma - met alle gemiste opleidingskansen van dien. Een derde is na een jaar nog steeds op zoek naar een job. Vaak sleuren ze die handicap voor de rest van hun leven met zich mee.

Om hen een kans te geven, en omdat veel knelpuntberoepen niet ingevuld raken, richtte de VDAB enkele jaren geleden de zogenaamde OKOT of Onderwijskwalificerende Opleidingstrajecten op. Dat zijn voltijdse opleidingen van één tot drie jaar waarmee mensen een diploma kunnen behalen en snel aan de slag kunnen. VDAB screent de kandidaten op hun motivatie en betaalt de opleiding, terwijl ze hun werkloosheidsuitkering behouden.

Wat opvalt, is dat de jongste jaren meer mensen gebruikmaken van deze optie. Zo waren er vorig jaar 4.774 inschrijvingen, tegenover 4.398 in 2018. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Ook de lijst van beschikbare cursussen wordt langer. Op dit moment kunnen werkzoekenden kiezen uit 165 opleidingen, terwijl er dat in 2015 nog maar 96 waren.

Vrouwen zijn goed voor 69 procent van de inschrijvingen. Dat heeft te maken met het feit dat veel opleidingen naar het onderwijs en de zorgsector leiden, sectoren die traditioneel populairder zijn bij vrouwen. "Wat dat betreft zouden we het aanbod richting technische beroepen, zoals in de bouw- en de metaalsector, moeten verhogen", vindt Bothuyne.

Hoewel opleidingen richting de zorg en het onderwijs sinds de coronacrisis aantrekkelijker zijn geworden, kan de VDAB nog geen uitspraken doen over een corona-effect. Het is nog iets te vroeg voor de inschrijvingscijfers van 2020, klinkt het.

Betere screening

Sybille Vandenberghe is sinds februari afgestudeerd. Niet veel later ging ze aan de slag in het ziekenhuis van Deinze. "Een keuze waar ik nog geen seconde spijt van heb gehad", zegt ze. De tevredenheid met de uitkomst neemt weliswaar niet weg dat het traject lastig was, met weekendwerk, stages en studiewerk buiten de schooluren. "Ik had het geluk dat de kinderen het huis uit waren en dat mijn echtgenoot volledig achter mijn plannen stond."

Vorig jaar werden 1.167 cursussen vroegtijdig stopgezet, zowel door eerste-, tweede- als derdejaars. Volgens Bothuyne, die het aantal afhakers op een kwart schat, toont het aan dat kandidaten voor opleidingen beter gescreend moeten worden. Dat vermijdt ontgoocheling en tijdverlies bij de werkzoekende, en onnodige uitgaven bij de VDAB. Vorig jaar betaalde die 3,6 miljoen euro voor de opleidingen. Woordvoerster Joke Van Bommel laat weten dat kandidaten op voorhand intens getest worden. "Zijn ze gemotiveerd? En krijgen ze dit geregeld, bijvoorbeeld met kinderopvang?" Indien nodig, krijgen ze hulp. "Maar het blijft een zwaar en intensief traject.”

Lees ook:

Hoe bereid ik mijn kind voor op een onzekere toekomst? “Maak je kinderen wendbaar. Een job heb je zelden nog voor het leven” (+)

“De Belg studeert lang maar investeert weinig in bijscholing”: onze werkexpert wil werklozen richting knelpuntberoepen oriënteren (+)