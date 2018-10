Steeds meer werknemers officieel ingeschreven in de horeca: “Zwartwerk was schering en inslag, de kentering is ingezet” ADN

17 oktober 2018

14u11

Bron: Belga 0 Economie In de horeca worden steeds meer werknemers officieel ingeschreven. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) meent dat maatregelen die de regering nam hun effect niet hebben gemist. "Zwartwerk was vroeger schering en inslag in de horeca. Dankzij onze maatregelen voor de horeca is dat achter de rug en is de kentering ingezet".

Uit cijfers van de officieel aangegeven loonmassa blijkt dat die op 2 jaar tijd gestegen is met bijna een vijfde: van 2,09 miljard euro in 2015 naar 2,42 miljard euro in 2017. De vaste tewerkstelling steeg op 3 jaar tijd met 9,5% tot 76.411 voltijdse equivalenten. Daarnaast kwamen er 3.339 voltijdse equivalenten met een flexi-job of een gelegenheidscontract bij.

De Backer ziet verschillende oorzaken: de economie trekt aan, de taxshift maakt het voor ondernemers in de horeca goedkoper om mensen aan te werven, er is het systeem van flexi-jobs, de studentenarbeid werd versoepeld zodat minder studenten in het zwart werken, en er zijn gerichte controles in de sector.



Daarnaast is er nog een RSZ-korting, al wordt die volgens De Backer onvoldoende benut. "Die onderbenutting is te wijten aan de administratieve rompslomp. Ik pleit er dan ook al langer voor om die RSZ-korting automatisch toe te kennen", zegt de staatssecretaris. "De optelsom van alle maatregelen zorgt voor een geleidelijke verwitting van de horeca".