Steeds meer vrouwen in mannenjobs Philippe Ghysens

02 augustus 2019

04u18 0 Economie Steeds meer zware en gevaarlijke jobs worden door vrouwen gedaan. Bij bedrijven in de maakindustrie, zoals machinebouw of technologie, stijgt het aantal vrouwelijke werknemers vier keer zo snel als het aantal mannen. De schaarste op de arbeidsmarkt verplicht de bedrijven daartoe.

Tussen 2015 en 2018 kwamen er in de zware industrie 1,5% mannelijke werknemers bij. Het gaat om bedrijven die onder meer bezig zijn met machinebouw, metaalbewerking en auto-assemblage. In dezelfde periode nam het aantal vrouwelijke werknemers toe met 5,9%. Dat is een vier keer zo snelle stijging. Een en ander blijkt uit nieuwe cijfers van HR-dienstverlener Acerta. In andere sectoren komen er ook meer vrouwelijke werknemers bij, maar nergens is de groei zo uitgesproken. De verklaring? Jobs in de zware industrie zijn toegankelijker geworden. “Robots verfijnen het werk. Ze maken de job minder zwaar en minder gevaarlijk”, zeggen experts. En ook: “Gaan werken loont meer, onder meer dankzij de taxshift. Vrouwen die twijfelden of ze zouden thuisblijven bij de kinderen, kiezen er nu voor om te gaan werken omdat ze meer overhouden van hun loon.”

Ook in andere sectoren zijn vrouwen steeds beter vertegenwoordigd. In de ‘social profit’ - onder meer zieken- en rusthuizen en dienstenchequebedrijven - zijn nu al 8 op de 10 werknemers vrouwelijk.



Niet alleen bij de vrouwen is er een toename, de volledige tewerkstelling in België is de voorbije drie jaar gegroeid. Bij de bedrijven die Acerta vertegenwoordigt, kwamen er gemiddeld bijna 5,84% werknemers bij.