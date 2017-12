Steeds meer Nederlanders aan de slag in Vlaanderen rvl

16u41

Bron: Belga 0 EPA De Nederlandse bank ING is ook in Vlaanderen actief. Economie Jaar na jaar gaan steeds meer Nederlanders aan de slag op de Vlaamse arbeidsmarkt. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de VDAB. Ook Gazet van Antwerpen bericht erover.

In 2016 ging het om 10.746 Nederlanders tegenover 7.068 inkomende grensarbeiders in 2010. De meeste Nederlandse inwoners gaan in de provincie Antwerpen aan het werk, gevolgd door Oost-Vlaanderen en dan Limburg.

Er zijn verschillende verklaringen voor de stijging, bijvoorbeeld het verkeer. "De Nederlandse grensarbeiders steken vaak liever de grens over met de wagen, dan in de file te staan naar de grootstad", zegt VDAB-woordvoerster Shaireen Aftab. Ook zijn er meer jobs in de Belgische grensstreek. De vraag naar technische beroepen is er groot, klinkt het. Het gaat bijvoorbeeld om de industrie en logistiek en transport.

Omgekeerd zit het aantal Vlaanderen dat ten noorden van de landsgrens aan de bak komt, al jaren in dalende lijn. Vorig jaar telde de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst er 30.778 tegenover 33.509 in 2010.

Zes op de 10 inwoners uit Vlaanderen die in Nederland gaan werken, hebben de Nederlandse nationaliteit, wat volgens de VDAB dat hoge cijfer voor een stuk verklaart. Vaak gaat het om Nederlanders die naar België verhuisd zijn, maar in Nederland blijven werken.