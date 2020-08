Steeds meer malafide webshops steken de kop op. Hoe herken je ze? En wat kan je doen om je geld terug te krijgen?

Koop jij sinds de lockdown vaker in online winkels? Houd er dan rekening mee dat niet alle webshops even betrouwbaar zijn. Vorig jaar kreeg de Economische Inspectie een vijfde meer klachten over aankopen bij buitenlandse webwinkels. Het vaakst ging het om pakjes die besteld waren, maar niet geleverd.

Hoe weet je nu of je te maken hebt met een betrouwbare webshop? Ga eerst en vooral na of de online winkel goed te contacteren is en check de identiteit van de verkoper. Het is alvast een positief signaal als de (verplichte) contactgegevens zoals naam, fysiek adres, telefoonnummer en ondernemingsnummer makkelijk te vinden zijn. Neem geen genoegen met enkel een contactformulier. Ga bijvoorbeeld ook na wie de echte verkoper is, als je wilt aankopen op een onlineplatform dat verschillende handelaren verenigt. Gaat het niet om een bedrijf maar wel om een privépersoon, dan heb je geen bedenktijd bij je aankoop. Dat is dus een valkuil. En vind je nergens informatie over het bedrijf dat de website uitbaat, dan koop je er beter niet.

Controleer of het icoon met het slotje voor de url staat, en of ‘https’ in de url vermeld staat (enkel ‘http’ volstaat niet)

Ga altijd na of een website veilig is voordat je persoonsgegevens, wachtwoorden of het nummer van je kredietkaart deelt. Een onbetrouwbare webshop wordt vaak ook door je webbrowser herkend. In het allerbeste geval krijg je een melding of wordt de toegang tot de website geweigerd. Maar je kan het ook zelf checken in de navigatiebalk van je browser: Controleer of het icoon met het slotje voor de url staat, en of ‘https’ in de url vermeld staat (enkel ‘http’ volstaat niet). De ‘s’ staat voor ‘secure’: deze verbinding is dus beveiligd. Let wel: deze tip is niet helemaal waterdicht, want slimme malafide webshops slagen er in om via de url toch de indruk te wekken dat ze bonafide zijn. Ga vooral af op het slot-icoon, dan zit je altijd goed.

Gezond verstand

Een betrouwbare en degelijke website is meestal verzorgd en overzichtelijk. Laat de alarmbel rinkelen als je veel spelfouten en vreemde zinsconstructies aantreft. Dit kan wijzen op vertaling door een vertaalrobot of overname van teksten van andere websites. Ook wanneer je in de webshop overspoeld wordt door advertenties, pop-upvensters en reclame, of wanneer de url en het verkochte product niet overeenstemmen, zoals een online kledingwinkel met de domeinnaam ‘nooitmeerkaal.be’, dan moet je argwanend zijn.

Je moet zeker ook de wenkbrauwen fronsen en niet kopen als de prijzen (voor merkproducten) verleidelijk laag zijn, of als er monsterkortingen op àlle producten gegeven worden. Onrealistisch lage prijzen zijn meestal te mooi om waar te zijn, hoe graag je het ook wilt geloven.

Opgelicht

Als je je aankoop nooit hebt ontvangen, of je kreeg knalrode laarzen in plaats van witte sportschoenen of een nepproduct, dan is het belangrijk dat je meteen actie onderneemt. Neem eerst en vooral contact op met de verkoper, meld het probleem en dring aan om het product snel te leveren – zorg dat je altijd schriftelijk bewijs hebt van je klacht(en). Volgt er geen reactie, signaleer de malafide webwinkel dan bij het meldpunt voor internetfraude van de federale overheid. Je krijgt er advies op maat hoe je je rechten kan afdwingen of je wordt gericht doorverwezen naar de dienst die je verder kan helpen. Indien nodig wordt er ook een onderzoek ingesteld.

Lees vooraf altijd de algemene voorwaarden en de retourprocedure. Daar zitten vaak de addertjes onder het gras

De kans dat je je geld terugkrijgt na een (verkeerd gelopen) aankoop bij een nep-webshop, is klein. Lees vooraf altijd de algemene voorwaarden en de retourprocedure. Daar zitten vaak de addertjes onder het gras. Zijn deze procedures niet op de website vermeld of krijg je niet de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan zijn ook dat signalen om het zaakje niet te vertrouwen.

Omdat het om fraude gaat, kan je via een ‘chargeback-procedure’ bij je bank of andere uitgever van je kredietkaart, een poging doen om je geld alsnog terug te krijgen. Al zijn de banken niet wettelijk verplicht om hierin tussen te komen.

Bijkomende tips:

• Zoek en lees recensies over de webwinkel. Een webshop met weinig of geen recensies vertrouw je best niet.

• Tik in Google de naam van de webwinkel in, gevolgd door ‘fraude’, ‘misbruik’, ‘bedrog’. Al snel wordt duidelijk of hij te vertrouwen is of niet.

• Ga na of de webwinkel een betrouwbaar kwaliteitslabel heeft.

• Check of je garantie en (de wettelijke) bedenktijd krijgt.

• Worden er verschillende manieren om te betalen aangeboden, of kan het enkel met de kredietkaart? De tweede optie moet je wantrouwen.

• Bewaak dat je bij een online aankoop een overzicht van je betaling en bestelling krijgt. Is dit niet het geval, neem dan contact op met de verkoper.

• Controleer na aankoop geregeld je rekeninguitreksels op verdachte transacties.

• Nog altijd niet 100 procent zeker of de website betrouwbaar is? Check dan ook de lijst met url’s van handelaren die als malafide bekend staan bij de federale politie.

Budget- en organizingcoach Sara Van Wesenbeeck is de bezieler van Barking Dogs.

