Steeds meer congressen in Vlaanderen: "Goed voor toeristische sector"

23 mei 2019

04u22

Bron: Belga 0 Economie Het aantal congressen in Vlaanderen en Brussel is vorig jaar met 28 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. Congrestoeristen spenderen gemiddeld 234 per nacht, tegenover gemiddeld 150 euro voor een verblijfstoerist.

Vlaanderen en Brussel wisten vorig jaar 240 internationale congressen aan te trekken. Dat zijn er 53 meer dan in 2017. Bijna de helft daarvan vond in Brussel plaats. De hoofdstad maakt daarmee opnieuw een inhaalbeweging. Tot 2015 lag het aantal congressen daar vrij hoog, maar het cijfer maakte in 2016 een duik, mogelijk als gevolg van de aanslagen.

In Antwerpen schommelt het aantal congressen al jarenlang rond de 20, maar in 2018 kwam het cijfer uit op 35. Gent telde er 46.

Interessant voor toeristische sector

Congressen zijn interessant voor de toeristische sector, omdat de bezoekers veel meer uitgeven dan een doorsnee toerist. Voor de hotels zijn congressen een goede zaak omdat ze vaak lang op voorhand zijn georganiseerd en er dus ook ruim op tijd kamers worden geboekt. Bovendien vindt congrestoerisme hoofdzakelijk plaats in de werkweek, wat zorgt voor een optimale bezetting van de hotels.

Sinds 2017 werken Toerisme Vlaanderen en de lokale congresbureaus nauw samen om Vlaanderen op de kaart te zetten als bestemming voor internationale associatiecongressen. Het doel is om 306 congressen naar onze regio te halen tegen 2021.

"Meer internationale congressen betekent meer toeristische inkomsten, meer internationale experts die Vlaanderen bezoeken, meer stimulansen voor buitenlandse investeringen en meer uitstraling in de wereld", zegt Ben Weyts.