Steeds meer bestelwagens op onze wegen: in slechts vijf Europese landen werden er vorig jaar meer verkocht TT

25 januari 2018

11u49

Bron: Belga, eigen berichtgeving 2 Economie De verkoop van bestelwagens, vrachtwagens en andere bedrijfsvoertuigen is in 2017 met 3,2 procent gestegen in Europa. Het aantal nieuwe inschrijvingen klokte af op 2,4 miljoen voertuigen, zo meldt de Europese constructeurskoepel Acea. Vooral de verkoop van de bestelwagens blijft groeien, ook in ons land.

Spanje (+13,5 procent), Frankrijk (+6,9 procent) en Duitsland (+3,3 procent) waren vorig jaar de belangrijkste groeimotoren. Ook in ons land ging de verkoop met +11,2 procent fors de hoogte in. Er werden in totaal 87.084 bedrijfsvoertuigen verkocht.

De lichte vrachtvoertuigen tot 3,5 ton, de bestelwagens, namen de hoofdmoot van de verkoop in. De verkoop ervan steeg in de EU met 3,9 procent tot zowat 2 miljoen bolides. In ons land ging het om een stijging van maar liefst 12,1 procent tot 76.397 exemplaren. Dat zijn er meer dan in Nederland, waar er 73.478 nieuwe bestelwagens werden verkocht. Er werden overigens maar in vijf Europese landen meer nieuwe bestelwagens verkocht dan in België (zie grafiek).

Heel wat Europese lidstaten en steden maken zich meer en meer zorgen over de felle toename van het aantal bestelwagens, die naast het aantrekken van de economie vooral te wijten is aan het evenredige succes van de e-commerce.

Trucks

De verkoop van trucks daalde licht, met 0,2 procent (in België + 3,8 procent tot 9.818), al was er minimale groei (+0,5 procent in de EU en +3,9 procent in België tot 8.337) bij de zware vrachtwagens.

Er gingen iets minder bussen de deur uit in Europa (-0,5 procent), en ook hier was ons land een uitzondering met een stijging van maar liefst 21,7 procent tot 869 exemplaren.

Opvallend is de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar in alle categorieën een felle daling werd opgetekend. Bij de Britten werden 4,4 procent minder commerciële voertuigen verkocht, bij de Ieren maar liefst 13,7 procent minder.