Steeds meer banken in Duitsland laten klanten betalen voor hun spaargeld

29 juli 2019

18u29

Steeds meer banken in Duitsland hanteren voor sommige van hun klanten een negatieve rente op hun spaarboekje. Dat blijkt uit een studie van de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

Dat klanten aan de banken moeten betalen voor het bijhouden van hun spaargeld, is een gevolg van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Meer dan een honderdtal banken en spaarkassen in Duitsland hebben aangegeven dat de negatieve rentetarieven van de ECB gevolgen hebben voor de zichtrekeningen van een deel van hun klanten. In totaal werden 160 banken bevraagd.





De kleine coöperatieve bank Raiffeisen Gmund had in 2016 al negatieve rentes aangekondigd voor de deposito's van zijn rijkste private klanten. Daarmee sneuvelde een taboe in de Duitse bankwereld. Ondertussen wordt de praktijk in Duitsland al meer toegepast. Het gaat dan voornamelijk om bedrijfsklanten en gefortuneerde private klanten, met meer dan 100.000 euro spaargeld.

In twee derde van de gevallen bedraagt het negatieve rentetarief dat de banken aanrekenen -0,40 procent, of hetzelfde tarief dat de banken moeten betalen wanneer ze geld ter bewaring geven bij de ECB.

Sombere conjunctuur

Verschillende banken hebben ondertussen reeds aangekondigd negatieve rentetarieven in te zullen voeren wanneer de ECB de rente nog verder zou verlagen. Tijdens haar meest recente rentebesluit, vorige week donderdag, gaf de ECB aan verdere renteverlagingen te overwegen, gezien de sombere conjunctuur en de onvoldoende hoge inflatieniveaus.