Steeds meer autobouwers leggen productie in Europa stil

17 maart 2020

19u51

Bron: Belga 2 Economie Steeds meer autobouwers leggen hun productie in Europa stil door de opmars van het nieuwe coronavirus en de lockdown-maatregelen van overheden. Dinsdag was het de beurt aan Ford, Daimler en Skoda om een productiestop aan te kondigen.

Ford legt vanaf donderdag zijn productie in zijn Europese fabrieken stil, met uitzondering van de Britse vestigingen. Hoe lang de productiestop zal duren, is niet bekend, aldus een woordvoerder. Het bedrijf verwijst naar de gezondheid van de werknemers, maar ook naar de vraag die ineengestort is sinds het openbare leven op steeds meer plaatsen tot stilstand komt.

Twee weken

De Duitse autobouwer Daimler stopt de productie deze week in de meeste van zijn Europese vestigingen. Ook verschillende administratieve diensten zullen worden gesloten. In eerste instantie voor twee weken, maar de maatregel kan worden verlengd afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen, klinkt het.





Ook Skoda heeft besloten om de band stil te leggen, in navolging van moedermaatschappij Volkswagen. De drie fabrieken in Tsjechië gaan woensdag om 22 uur op slot, voor minstens twee weken. Skoda is de grootste werkgever van het land. In de fabrieken werken ongeveer 37.000 mensen.

