Steeds meer 50-plussers starten als zelfstandige kv

06u35

Steeds meer 50-plussers gooien hun carrière om en starten een activiteit als zelfstandige. Hun aandeel in het totale aantal starters is sinds 2012 toegenomen van 9 naar 12 procent. Dat blijkt uit een analyse die hr-dienstengroep Acerta uitvoerde op de gegevens van 280.000 zelfstandigen.

Opvallend is dat het meestal niet gaat om een extraatje in bijberoep. "Bij jongeren zien we vaker dat ze eerst in bijberoep een tijdje proberen en nadien eventueel de overstap maken naar zelfstandige in hoofdberoep," zegt Els Schellens van Acerta, "maar bij de 50-plussers kiezen zes op de tien onmiddellijk voor de nieuwe activiteit in hoofdberoep."

Voor een deel van de starters is het "nu of nooit" om hun droom nog te realiseren. Zij kiezen meestal voor activiteiten in sectoren als kleinhandel of horeca, niet noodzakelijk in het verlengde van wat ze tot dan deden.

Anders ligt het wellicht voor de populairste activiteit: consultancy. "Ik kan me inbeelden dat het in zo'n geval vaker voorkomt na een ontslag", aldus Schellens. "Zelfstandig consulent is dan niet zo'n grote stap: qua investering valt het mee en die mensen starten ook al met een eerder opgebouwde expertise."

Zes op de tien startende 50-plussers zijn mannen, maar hun aantal gaat in dalende lijn. De vrouwen zijn aan een inhaalbeweging bezig en maken nu 40 procent uit.