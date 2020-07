Startup die vliegende taxi’s bouwt is meer dan 1 miljard dollar waard HR

06 juli 2020

11u28

De Duitse startup Lilium heeft 35 miljoen dollar binnengehaald van investeerder Baillie Gifford & Co. en is daarmee getransformeerd tot een 'unicorn' die meer dan een miljard dollar waard is, meldt Bloomberg. Lilium maakt een volledig elektrische vliegende taxi die verticaal kan opstijgen.

Lilium werd in 2015 opgezet door vier ingenieurs en heeft inmiddels meer dan 450 mensen in dienst. In 2019 demonstreerde de startup voor het eerst een testvlucht met het apparaat, in 2025 wil het bedrijf een complete vloot van deze elektrische vervoersmiddelen hebben die over steden over de hele wereld vliegt.

In de taxi zijn vijf zitplaatsen. Het voertuig vliegt volledig elektrisch en kan verticaal opstijgen. Lilium zegt de taxi's in te willen zetten als pay-per-ride, net zoals Uber, en dat het niet 'een speeltje voor de rijken' moet worden. De taxi's zouden vijf keer sneller gaan dan een auto, minder geluid produceren dan een motor en een bereik hebben van 300 kilometer.

De investeerder, Baillie Gifford & Co., is tevens de grootste investeerder in Tesla (na Elon Musk zelf).