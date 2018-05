Starbucks en Nestlé sluiten koffiedeal van 6 miljard euro KVDS

07 mei 2018

Bron: Belga

Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé heeft de rechten gekocht om de producten van Starbucks wereldwijd te mogen verkopen, buiten de koffiewinkels van de Amerikaanse keten. De Zwitsers betalen er 7,15 miljard dollar (6 miljard euro) voor, zo maakten ze bekend.

Nestlé zal dus producten kunnen gaan verkopen met het Starbucks-logo op, zoals capsules voor de Nespresso- en Nescafékoffiemachines. "Dankzij deze wereldwijde koffie-alliantie zullen we de Starbucks-ervaring tot in de huizen van miljoenen mensen over de hele wereld kunnen brengen, via het bereik en de reputatie van Nestlé", stelt Starbucks-topman Kevin Johnson in een persbericht.

De activiteiten die in de deal zitten, vertegenwoordigen een omzet van ongeveer 2 miljard dollar. Ongeveer 500 werknemers van Starbucks stappen over naar Nestlé. De operaties blijven gevestigd in Seattle, aan de Amerikaanse westkust.

Nestlé verwacht dat de verkopen van de Starbucks-producten vanaf 2019 positief zullen bijdragen aan de winst van het concern. Koffieproducten behoren volgens de Zwitsers tot de snelstgroeiende activiteiten van het bedrijf.

De operatie zou tegen het einde van het jaar rond moeten zijn.