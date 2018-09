Staking Vlaamse ambtenaren van de baan: Homans en vakbonden bereiken compromis TT

18 september 2018

17u53

Bron: Belga 6 Economie Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) en de overheidsvakbonden hebben een compromis bereikt. Dat meldt minister Homans in een persbericht. Alle vakbondsacties worden onmiddellijk stopgezet en er komt vrijdag geen grote stakingsactie. Dat wil zeggen dat de loodsen in de Antwerpse haven opnieuw aan het werk gaan.

"De vakbonden hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden te overleggen. Er is afgesproken dat er wekelijks een werkgroep bijeenkomt. De eerste zal plaatsvinden aanstaande maandag. Intussen worden alle vakbondsacties onmiddellijk stopgezet", aldus minister Homans.

Vandaag al werd er actie gevoerd door de loodsen in de haven van Antwerpen. De acties van de Vlaamse maritieme diensten gingen deze namiddag door tijdens het overleg, maar worden nu dus toch afgeblazen. De stakingen bij de loodsen en andere nautische diensten zorgden voor zware hinder bij het scheepvaartverkeer. In de haven van Antwerpen lagen meer dan 50 schepen te wachten op zee en in de haven, een heel aantal schepen moest afgeleid worden naar andere havens.

De vakbonden hadden ook gedreigd met acties bij de andere overheidsdiensten op vrijdag, maar die zijn nu eveneens van de baan.