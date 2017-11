Staking in havens dreigt "na nieuwe aanval op wet-havenarbeid" SPS

11u09

Bron: Belga 0 Photo News Economie Een wetsvoorstel van Open Vld om de havenarbeid te hervormen zet veel kwaad bloed bij de vakbonden. "Als het erdoor komt, leggen we alle havens plat", waarschuwt ACV-secretaris Kurt Callaerts.

Midden vorig jaar kwam er een akkoord over aanpassingen aan de wettelijke regels over de havenarbeid. Dat gebeurde na een ingebrekestelling vanuit Europa.

Een recent wetsvoorstel van Open Vld'ers Patricia Ceysens en Egbert Lachaert wil havenarbeid beperken tot het louter laden en lossen van goederen. Dan zouden logistieke activiteiten in havengebied niet meer moeten gebeuren met erkende (logistieke) havenarbeiders.

De vakbonden zijn niet te spreken over het voorstel. "De ingebrekestelling tégen onze Belgische havenarbeidsorganisatie, die na lang en moeizaam onderhandelen en een positief resultaat van het referendum in juni 2016 onder onze havenarbeiders uiteindelijk pas werd stopgezet in mei dit jaar, is nauwelijks verteerd of nieuwe aanvallen worden alweer ingezet", klinkt het in een pamflet ondertekend door de vakbonden ABVV-BTB en ACV-Transcom.

E-commerce

Ze kijken ook naar N-VA-parlementslid Wim Van der Donckt, die zich eveneens roert in het debat om havenarbeid in de logistiek en e-commerce te hervormen.

De vakbonden zien uiteindelijk KatoenNatie-topman Fernand Huts als de verantwoordelijke voor de aanvallen. "Hij is nooit gelukkig geweest met de stopzetting van de ingebrekestelling omdat die voor hem en zijn medestanders niet voldoende resultaat heeft opgeleverd voor de logistiek en de e-commerce", klinkt het.

"Als het wetsvoorstel erdoor komt, ondermijnt dit het hele sociale overlegmodel en de oplossingen die we hebben aangereikt na de ingebrekestelling. Als dit erdoor komt, leggen we alle havens plat", zegt ACV-secretaris Kurt Callaerts. Volgens hem wordt er "olie op het vuur gegooid". "We gaan zien wat er met het wetsvoorstel gebeurt. We gaan ervan uit dat de regeringspartijen consequent volgen wat er is afgesproken na de ingebrekestelling", aldus Callaerts nog.

Ook PVDA is niet te spreken over het wetsvoorstel. "Je kan hun wetsvoorstel gerust de wet-Huts noemen, want het is op zijn maat geschreven", zegt Peter Mertens. "Wij vinden het een onaanvaardbaar voorstel dat de toekomst van enkele duizenden havenarbeiders op het spel zet."

De Kamerfractie van Open Vld laat nog weten dat Patricia Ceysens "uiteraard achter haar wetsvoorstel blijft staan".