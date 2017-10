Staking FN Herstal breidt uit naar site in Zutendaal 08u53

Bron: Belga 0 BELGA Economie Het sociaal conflict bij wapenfabrikant FN breidt uit. Sinds vanochtend staat er ook een stakerspost voor de fabriek in het Limburgse Zutendaal. Daar werken zo'n 70 mensen. In de fabriek worden explosieven gemaakt en munitie geassembleerd.

De stakers in Zutendaal "tonen zich solidair" met hun collega's in Herstal, luidt het. In die Luikse fabriek wordt al een week gestaakt, op initiatief van de socialistische vakbond. Die protesteert tegen de beslissing van de directie om slechts 1,1 procent loonopslag toe te kennen, zoals voorzien in het sectorieel akkoord.