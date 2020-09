Staking bij Wibra: “Ze gebruiken corona als voorwendsel om winkels te sluiten”

In 21 van de 81 Wibra-winkels in ons land blijven de deuren dicht. Het personeel is de onzekerheid over de toekomst van het bedrijf beu. Het herstelplan dat Wibra vorig jaar uitwerkte, kreeg volgens de directie stokken in de wielen door de tijdelijke sluiting wegens de coronacrisis. “Wibra gebruikt die crisis als voorwendsel om sluitingen te doen”, oordeelt retailexpert Jorg Snoeck. “Ze misten de boot om hun merkimago van ‘armoedig’ naar ‘slim’ om te zetten.”

Voor het eerst in de 64-jarige geschiedenis van winkelketen Wibra wordt er vandaag gestaakt. Wibra verkoopt goedkope kleding, huishoudartikelen en speelgoed. In de Belgische vestigingen van Wibra werken zo’n 400 mensen. Een aantal van die Belgische winkels zijn al jaren verlieslatend en Wibra vroeg eind juli bescherming tegen schuldeisers aan. De directie wil met ongeveer 30 Belgische vestigingen een doorstart maken en de andere winkels te koop stellen. De bonden spreken van ‘sterfhuisconstructies’: ze vrezen dat de winkels die niet worden overgenomen in een nieuwe onderneming in faling zullen gaan. Het ontslagen personeel zou dan ook niet de wettelijke ontslagvergoeding krijgen.

Winkeltje van schoonouders

Wibra, afkorting voor Wierdsma & Braam, werd in 1956 opgericht. Toen nam Jo Wierdsma het winkeltje in het Nederlandse Epe over van zijn schoonouders, de familie Braam. Wierdsma opende de eerste textielsupermarkt in Nederland en het familiebedrijf ging de onderkant van de markt bedienen. De zaken gingen goed, tot spelers als Action aan het marktsegment van Wibra begonnen te knibbelen. Met een nieuw élan en de vinger op de pols van de doelgroep.

Het herstelplan dat Wibra vorig jaar uitwerkte, kreeg volgens de directie stokken in de wielen door de tijdelijke sluiting wegens de coronacrisis. In Nederland moesten de winkels niet dicht.

“Wat nu gebeurt, is een rondje armworstelen om winkelsluitingen door te voeren en de huur naar beneden te krijgen, want een keten als Wibra moet op elke euro besparen”, oordeelt retailexpert Jorg Snoeck.

In tegenstelling tot Wibra is Action er wel in geslaagd, net als Zeeman, de klant als ‘prijskoper’ met een armoedig imago te laten evolueren naar een ‘smartkoper’ die slimme keuzes maakt Retailexpert Jorg Snoeck

Stedelijke aanpak

“Ze willen wieden in een verouderd winkelpark en gebruiken de coronacrisis als voorwendsel om hun winkelportefeuille te optimaliseren en sluitingen te doen. Het is niet hun bedoeling weg te trekken uit België, ze zullen een aantal winkels laten doorgaan in een nieuw model, met een stedelijke aanpak want daar zit hun doelgroep. Zoals ze in Nederland doen, willen ze ook hier doorstarten door hun apparaat lichter en dus winstgevender te maken. In bepaalde stadswijken moet tot 80% van de bewoners nog kapitaal opbouwen en is de helft nieuwkomer. Dat is het doelpubliek van ketens als Wibra en Action.”

Niet de komst van Primark, dat in tegenstelling tot Wibra inzet op mode, maar het bredere aanbod van Action heeft Wibra parten gespeeld. “Action is met een wit blad kunnen beginnen, en heeft meteen ingezet op expansie, ook in de steden waar de doelgroep van Wibra zit.”

Arm of slim?

In tegenstelling tot Wibra is Action er wel in geslaagd, net als Zeeman, de klant als ‘prijskoper’ met een armoedig imago te laten evolueren naar een ‘smartkoper’ die slimme keuzes maakt. “Kijk naar de sokken en onderbroeken van Zeeman, die cult zijn geworden en de boodschap ‘ik ben een slimme koper’ uitdragen. Aan Wibra is dat ‘ik ben arm’-etiket blijven kleven, Action en Zeeman zijn erin geslaagd de consument hen leuk te laten vinden. Wibra heeft die boot gemist en is blijven kosten drukken zonder aan het merk te denken. Je merkwaarde bepaalt ook je marktwaarde.”

Het argument van de laagste prijs werkt maar voor een beperkt aantal ketens. Daarom is het aanbod bij Action voor slechts 40% standaard en voor 60% variabel. Zo heb je altijd een reden om naar de Action te gaan. Jorg Snoeck

Zijn dat ook de valkuilen waar andere budgetketens als Brantano en Hema in getrapt zijn? Snoeck: “Zij bieden duurdere producten aan, voor hen speelt de online markt mee. Jongeren gaan die producten, waar ze gerust enkele weken op willen wachten, nog goedkoper via Ali Express rechtstreeks in China kopen. Brantano en Hema hebben de omschakeling naar de wereld wat gemist, omdat ze te lang de rest van de straat als concurrentie gezien hebben. Het argument van de laagste prijs werkt maar voor een beperkt aantal ketens. Daarom is het aanbod bij Action voor slechts 40% standaard en voor 60% variabel. Zo heb je altijd een reden om naar de Action te gaan. Dat zag je ook bij ketens als Aldi en Lidl, die aanvankelijk met hun tijdelijk aanbod aan nonfood-artikelen mensen lokten om food te verkopen. Maar intussen zijn het discounters geworden die ook verse voeding, vers brood en merkproducten aanbieden. Zo moet je als klant niet meer naar andere supermarkten lopen en worden Aldi en Lidl de buurtwinkels van vandaag.”