Staking bij GM kostte al miljard dollar volgens analisten KVDS

01 oktober 2019

20u40

Bron: Belga 0 Economie De staking bij General Motors (GM), die nu al meer dan twee weken duurt, heeft de Amerikaanse autoconstructeur al minstens 1,14 miljard dollar gekost. Dat hebben analisten van JPMorgan becijferd. Elke dag dat de staking voortduurt, verliest GM 82 miljoen dollar aan potentiële winst op de Noord-Amerikaanse markt, klinkt het.

Volgens JPMorgan zal het concern wel een deel van het verlies kunnen opvangen door de productie in het vierde kwartaal op te krikken.

Vakbond

Het gaat om de eerste staking bij GM sinds 2007. Zowat 50.000 werknemers legden op maandag 15 september het werk neer in tientallen fabrieken en distributiecentra in verscheidene Amerikaanse staten. De staking heeft ook gevolgen voor de productie in de vestigingen van GM in Canada en Mexico.





De vakbond United Auto Workers (UAW) had opgeroepen tot de staking, nadat die geen akkoord had bereikt met de directie over de lonen en extra aanwervingen. UAW meent dat de werknemers bijgedragen hebben aan het herstel van GM sinds de crash in 2008 en dat ze betere vergoedingen verdienen. Daarnaast waren de kosten voor gezondheidszorg een belangrijk twistpunt tussen de directie van GM en de vakbond.

General Motors produceerde vorig jaar zowat twee miljoen voertuigen in de Verenigde Staten, goed voor 38.500 stuks per week. In heel Noord-Amerika, dus inclusief de productie in Canada en Mexico, ging het om drie miljoen voertuigen, of 57.500 per week.