Staking bij bpost in Kortrijk breidt uit Peter Lanssens

06 maart 2018

08u38

Bron: Eigen berichtgeving 37 Economie De staking in het distributiecentrum MassPost van bpost in de Doenaertstraat in Kortrijk breidt uit. Alle 140 personeelsleden legden vanmorgen vroeg het werk neer. Redenen zijn een te hoge werkdruk en een nijpend personeelstekort.

Bpost stelt voor om tien extra werknemers aan te werven, maar dat is unaniem verworpen. "Er staan hier tot 25 containers vol correspondentie en pakketjes", zegt Marc Allossery van de vakbond ACV-Transcom. "Die achterstand moet dringend weggewerkt worden. Het sleept namelijk al maanden aan. Tien extra personeelsleden volstaan niet, want je moet die eerst nog vinden en opleiden. Er moet nu een oplossing op korte termijn komen", aldus Marc Allossery, die denkt dat er mogelijk ook stakingen komen in andere distributiecentra van bpost in ons land.

Er moet nu een oplossing op korte termijn komen Marc Allossery van ACV-Transcom

De vakbonden gaan deze namiddag in overleg met de directie van bpost. Verwacht wordt dat er een nieuw voorstel tot akkoord komt, dat morgenvoormiddag aan de personeelsleden zal voorgelegd worden. Kranten zijn deze ochtend normaal bedeeld in de regio Kortrijk. Brieven en pakketten worden niet bedeeld. Morgen wordt er niets bedeeld, ook geen kranten.