Staking Aviapartner kostte Brussels Airport 120.000 reizigers TMA

09 november 2018

15u23

Bron: Belga 0

Brussels Airport heeft in oktober bijna 2,18 miljoen passagiers over de vloer gekregen. Dat is een daling met 2,4 procent tegenover oktober vorig jaar. De daling is volgens Brussels Airport het gevolg van de dagenlange staking bij bagageafhandelaar Aviapartner eind oktober. "Brussels Airport schat dat de staking 120.000 passagiers heeft gekost. Tellen we deze erbij, dan zouden we uitkomen op een stijging van 3 procent in oktober.”