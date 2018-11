Staking Aviapartner kostte Brussels Airport 120.000 reizigers TMA

09 november 2018

15u23

Bron: Belga 0 Economie Brussels Airport heeft in oktober bijna 2,18 miljoen passagiers over de vloer gekregen. Dat is een daling met 2,4 procent tegenover oktober vorig jaar. De daling, de eerste in ruim anderhalf jaar, is volgens Brussels Airport het gevolg van de dagenlange staking bij afhandelaar Aviapartner eind oktober.

Door de staking bij Aviapartner, van 25 tot 31 oktober, moesten in totaal bijna 1.000 vluchten worden geschrapt. Aviapartner verzorgt de vluchtafhandeling van maatschappijen als Ryanair, easyJet, TUI fly en British Airways op Zaventem.

Brussels Airport schat nu dat de staking de luchthaven 120.000 passagiers heeft gekost. “Tellen we die erbij, dan zouden we uitkomen op een stijging van 3 procent in oktober.”

De actie had vooral een impact op het korteafstandsverkeer: de vakantievluchten daalden met 3 procent en de andere vluchten binnen Europa en naar Noord-Afrika lokten ruim 4 procent minder passagiers. Op de langeafstandsvluchten, die meestal worden afgehandeld door Swissport, was er een stijging met 11 procent.

De passagierscijfers van Brussels Airport stijgen nagenoeg onafgebroken sinds november 2016, toen de naweeën van de aanslagen van 22 maart dat jaar op de luchthaven en in de Brusselse metro verwerkt waren. Alleen in februari 2017 was er nog een daling, maar die had te maken met de extra februaridag die er was geweest in het schrikkeljaar 2016.

Ook het vrachtvervoer op Brussels Airport ondervond hinder van de staking bij Aviapartner, maar er was toch een stijging met 1,3 procent tegenover oktober 2017. Het vrachtvervoer per vliegtuig daalde met ruim 4 procent, maar dat werd gecompenseerd door het vervoer per vrachtwagen (+19 procent). “Omwille van de staking werd er meer volume met de vrachtwagen naar andere luchthavens vervoerd”, aldus Brussels Airport.