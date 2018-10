Staatsschuld stijgt met 2 miljard omdat schuld Infrabel erbij wordt geteld LVA

19 oktober 2018

05u15

De schuld van Infrabel, de beheerder van de spoorinfrastructuur, wordt voortaan bij de Belgische overheidsschuld geteld, zo schrijft De Tijd vrijdag. Daardoor groeit de schuld van de overheid met ruim 2 miljard euro of 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De opwaartse herziening van de overheidsschuld is een gevolg van een initiatief van Eurostat. Het statistisch bureau van de Europese Unie vroeg België te onderzoeken of de beheerder van de spoorinfrastructuur marktconform werkt. Dat is volgens de Europese boekhoudregels niet het geval, omdat Infrabel een zo goed als vast bedrag krijgt als overheidssubsidie.

De hogere staatsschuld is een tegenvaller voor de regering-Michel. Die wil de schuldgraad, eind 2017 103,4 procent van het bbp, verlagen tot minder dan 100 procent.