Staat verkoopt pensioenfonds chemie door geldzorgen IB

15 juni 2018

06u29

Bron: Belga De overheid heeft een pensioenportefeuille waarin zo'n 222 miljoen euro zit, te koop gezet. Uit een brief die minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) begin vorig jaar aan de Pensioendienst stuurde en waar De Tijd de hand op kon leggen, waarschuwde zijn kabinet de administratie over "meerdere onrustwekkende elementen" bij het beheer van de portefeuille.

Veel bedrijven en sectoren bouwen een aanvullend pensioen op voor hun werknemers. Die bedrijfspensioenen worden meestal beheerd door private pensioenverzekeraars en -fondsen. Maar voor 110.000 werknemers uit de chemie, de bewakings- en de vastgoedsector wordt het bedrijfspensioen beheerd door de Federale Pensioendienst.

Noodzaak

De overheid zet die portefeuille nu uit noodzaak te koop. In zijn brief haalt Bacquelaine aan dat beslissingen over het fonds "vaak te laat worden genomen en soms zo laat dat ze niet meer beantwoorden aan de realiteit van het moment" en vaak "samenhang misten" of "niet in overeenstemming zijn met beslissingen die een voorzichtige en zorgvuldige instelling zou nemen".

Dat leidt ertoe dat er volgens Bacquelaines brief op langere termijn financiële problemen dreigen voor de portefeuille. Omdat de zorgen zo groot zijn, heeft de Nationale Bank een onderzoek gestart.