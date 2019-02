Staat opnieuw veroordeeld voor discriminatie buitenlandse spaarboekjes KVDS

05 februari 2019

18u52

Bron: Belga 0 Economie De federale overheid is opnieuw veroordeeld omdat ze buitenlandse spaarboekjes discrimineert tegenover Belgische, door er roerende voorheffing op te innen. Ditmaal werd de overheid op de vingers getikt door de rechtbank van Brugge, zo meldt De Tijd. Financiën overweegt in beroep te gaan.

De rente op het spaarboekje is in België vrijgesteld van roerende voorheffing, zolang die onder 980 euro blijft. Die regeling geldt ook voor rente die Belgen op buitenlandse spaarboekjes opstrijken, tenminste als daar gelijkaardige criteria gelden als in België. Maar in de praktijk staat de fiscus bijna nooit een vrijstelling toe voor de buitenlandse inkomsten, schrijft de zakenkrant op haar website.

Echtpaar

België werd er al twee keer voor op de vingers getikt door het Europees Hof van Justitie, in 2013 en 2017. En vorig jaar was er een veroordeling voor de rechtbank van Antwerpen voor Nederlandse spaarboekjes.





De uitspraak van het Hof van Justitie in 2017 was het antwoord op een prejudiciële vraag van een rechter in Brugge. Die kon dan ook moeilijk anders dan nu oordelen dat "de intresten die de eisers opstreken voor hun buitenlandse rekeningen, moeten genieten van de vrijstelling". De zaak was aangespannen door een echtpaar dat de vrijstelling wou gebruiken voor vijf rekeningen buiten België.

Bij de federale overheidsdienst Financiën luidt het dat de administratie de mogelijkheid onderzoekt om in beroep te gaan tegen het Brugse vonnis. Een woordvoerster wijst erop dat de rechter zijn beslissing niet heeft gemotiveerd.