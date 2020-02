Staat definitief veroordeeld tot vrijstelling rente op buitenlandse spaarboekjes jv

12 februari 2020

06u21

Bron: belga 0 Economie Voor het eerst oordeelt een hof van beroep in ons land dat de rente op buitenlandse spaarboekjes vrijgesteld is van roerende voorheffing. Dat schrijft De Tijd.

Wie een spaarrekening heeft, weet het allicht: de rente daarop is vrijgesteld van roerende voorheffing, zolang die dit jaar onder 990 euro per persoon blijft. Staat de rekening op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan is er een vrijstelling tot 1.980 euro per jaar (dubbele vrijstelling). Boven die grensbedragen, die door de ultralage rente bijna nooit worden gehaald, dient de bank 15 procent roerende voorheffing af te romen.



In principe geldt die vrijstelling niet alleen voor Belgische rekeningen, maar ook voor de rente die Belgen op buitenlandse boekjes opstrijken. Als daar tenminste gelijkaardige criteria gelden als in België. Dat wil zeggen dat de spaarrekeningen de kenmerken van een gereglementeerd spaarboekje moeten hebben: een basisrente en een getrouwheidspremie.

Maar in de praktijk staat de fiscus bijna nooit een vrijstelling toe voor de buitenlandse inkomsten, bij gebrek aan bewijs dat de rekeningen van over de grens aan de voorwaarden voldoen. De kwestie leidt geregeld tot geschillen tussen Belgische spaarders en de fiscus, tot zelfs voor de rechter. In een aantal gevallen heeft de staat al in het zand gebeten, zoals voor de rechtbank van Brugge en voor die in Antwerpen.

De fiscus is in beide gevallen in beroep gegaan. Voor het eerst is er nu een uitspraak van een hof van beroep over de materie. Het hof van beroep van Antwerpen besloot begin deze maand de staat te veroordelen tot het vrijstellen van roerende voorheffing van twee Nederlandse spaarrekeningen van Belgen.