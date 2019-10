Staat betaalt deurwaarders 9 miljoen om 5,5 miljoen te innen Rekenhof publiceert al derde rapport over problematische inning boetes Stéphanie Romans en Els Dalemans

26 oktober 2019

05u13 2 Economie De Belgische schatkist loopt een miljard euro mis, omdat het de overheid niet lukt alle gerechtelijke boetes te innen. Uit een analyse van het Rekenhof blijkt dat in drie jaar maar iets meer dan één derde - 535 miljoen - van het totale openstaande bedrag is opgestreken.

Het Rekenhof, de instantie die de overheidsfinanciën controleert, heeft al drie auditrapporten geschreven over de problematische inning van penale boetes. Dat zijn sancties die worden opgelegd door de straf- of politierechter. Daardoor heeft de Belgische staatskas tussen 2015 en 2018 alleen al 1 miljard euro misgelopen.

Hoeveel geld de overheid jaarlijks opstrijkt aan penale boetes wordt pas sinds 2014 bijgehouden. Dat jaar werd bijna 140 miljoen euro ingevorderd, terwijl 110 miljoen euro onbetaald bleef. 2014 is tot nu toe het enige jaar dat al officieel is afgesloten. Voor de inning van boetes uit 2015 heeft de staat nog tijd: de sancties verjaren na vijf jaar. “Het invorderingspercentage ligt in de jaren na 2014 lager, maar kan dus nog stijgen”, zegt Karl Hendrickx van het Rekenhof. “Het eindresultaat van 2017 zullen we bijvoorbeeld pas kennen in 2022.”

Alternatieve straffen

De onderzoekers die het rapport opstelden, ontwaren een positieve tendens, maar zien toch ook nog veel verbeterpunten. “Vooral op vlak van de boetes die in de correctionele rechtbank worden uitgesproken”, zegt Hendrickx. “Het is nog steeds niet zeker dat de FOD Financiën wel álle vonnissen toegestuurd krijgt. Dat komt omdat het softwareprogramma van de rechtbanken nog niet aangepast is.” Bovendien blijkt dat Justitie niet altijd weet wie z’n boete uiteindelijk nooit betaalt. Alternatieve straffen die wanbetalers daarvoor riskeren, worden zo niet uitgevoerd.

Voorts hebben de onderzoekers kritiek op het gebruik van deurwaarders om boetes te innen. “Dat is duurder dan andere invorderingsmethodes”, klinkt het in het rapport. Ter illustratie: in 2017 kostten deurwaarders de overheid meer dan 9 miljoen euro, terwijl ze net geen 5,5 miljoen euro aan boetes invorderden. De medewerkers van Financiën moeten volgens het Rekenhof duidelijker instructies krijgen om het geld op andere manieren in te vorderen. Bijvoorbeeld door de openstaande som in te houden via de belastingen.

Zowel de FOD Justitie als de FOD Financiën zegt met de aanbevelingen van het Rekenhof aan de slag te gaan.

Betere communicatie

“Het rapport focust voornamelijk op die laatste fase van de gedwongen uitvoering. Het houdt geen rekening met de reeds geboekte resultaten in de eerste fase in de strafuitvoering, waarbij mensen vrijwillig betalen. Voor verkeersboetes is die categorie goed voor 90%”, zegt Edward Landtsheere van Justitie. Die dienst rolt momenteel een systeem uit waardoor de communicatie met de FOD Financiën moet verbeteren. “In dat nieuwe programma krijgen we automatisch feedback over de betaling. Zo krijgen we een beter zicht op wie z’n boete niet betaalt en dus een andere straf riskeert.”