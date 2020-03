Staalreus ArcelorMittal schroeft productie terug door coronavirus Belga

31 maart 2020

10u29 2 Economie Staalreus ArcelorMittal gaat zijn productie tijdelijk terugschroeven omdat de vraag door de coronacrisis is gedaald. De snelle verspreiding van het virus en de strenge maatregelen van overheden raken de economie en de industriële toeleveringsketen, aldus de grootste staalproducent ter wereld.

ArcelorMittal verlaagt de productie niet overal in gelijke mate, omdat de sterkte van de virusuitbraak per land verschilt. Volgens het bedrijf is Europa de hardst getroffen regio. Daarnaast lijkt de situatie in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, India, Rusland en Oost-Europa te verslechteren. In verschillende landen houdt ArcelorMittal fabrieken draaiende, onder meer om aan de vraag naar verpakkingsmateriaal te voldoen.

Steunpakketten

Om de weggevallen omzet te compenseren zal ArcelorMittal een beroep doen op de steunpakketten van overheden. Daarnaast houdt het concern zijn kosten tegen het licht en stelt het waar mogelijk uitgaven uit. De staalfabrikant verwacht bij zijn presentatie van eerstekwartaalcijfers op 7 mei een update te geven. De aandeelhoudersvergadering wordt uit gezondheidsoverwegingen uitgesteld tot 5 mei.

Beademingsapparatuur

ArcelorMittal zet daarnaast zijn technologie voor 3D-printen in om beademingsapparatuur te maken. Een experimenteel model wordt binnenkort ter goedkeuring aangeboden aan ziekenhuizen.