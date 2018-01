Spotify telt 70 miljoen betalende abonnees Redactie

15u04

De muziekstreamingdienst Spotify, die dit kwartaal streeft naar een beursnotering op Wall Street, telt 70 miljoen betalende abonnees. Dat maakte het Zweedse bedrijf vandaag bekend.

Het gaat om 10 miljoen nieuwe abonnees sinds juli vorig jaar. Het totale aantal gebruikers bleef daarentegen stabiel op 140 miljoen.

Ter vergelijking: grootste concurrent Apple Music, dat in 2015 werd gelanceerd, zou zo'n 30 miljoen betalende abonnees tellen.

Spotify zou volgens verschillende bronnen een beursgang nastreven in één van de volgende maanden. Het zou gaan om een directe notering van de aandelen, zonder dat er extra geld wordt opgehaald. Volgens analisten is het bedrijf theoretisch meer dan 15 miljard dollar waard. Streamingdiensten hebben de muziekindustrie in elk geval weer nieuw leven ingeblazen, terwijl de verkoop van muziekalbums jaar na jaar daalt.