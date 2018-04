Spotify is bij beursgang 30 miljard dollar waard Redactie

De Zweedse streamingdienst Spotify heeft zijn beursdebuut in New York gemaakt aan 165,90 dollar per aandeel. Dat maakt dat het bedrijf door investeerders gewaardeerd wordt op ongeveer 30 miljard dollar.

De beursgang van Spotify verloopt atypisch. Traditioneel wordt voor de start van de handel een aantal aandelen verkocht aan een reeks bekende grote investeerders. Bij Spotify werd de prijs van het aandeel bepaald door vraag en aanbod. Enkel de bestaande aandeelhouders konden hun aandelen verkopen. Het bedrijf haalt dus geen extra kapitaal op.

Met 71 miljoen betalende klanten en een jaaromzet van ruim 4 miljard dollar is Spotify ruimschoots de grootste muziekstreamingdienst ter wereld. Maar mede door de grote bedragen die het bedrijf kwijt is aan muziekrechten en investeringen in technologie, lijdt het nog altijd verlies. Vorig jaar boekte de streamingdienst een recordverlies van 1,2 miljard euro.

De beursgang van Spotify is een van de belangrijkste van het jaar. Om dat luister bij te zetten, wilde de beursuitbater NYSE de Zweedse vlag uithangen aan het beursgebouw. Per vergissing werd echter de Zwitserse vlag gehesen, zo stelde een Zweedse reporter vast. "We hopen dat iedereen heeft genoten van ons eerbetoon aan onze neutrale rol in het proces van prijszetting", grapte NYSE later op de dag op Twitter.

