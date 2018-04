Spontane staking uitgebroken in minstens 35 Lidl-winkels TT

25 april 2018

13u52

Bron: Belga 188 Economie In zowat de helft van de Lidl-winkels is vandaag een spontane staking uitgebroken na mislukt sociaal overleg over werkdruk. Dat melden de vakbonden LBC en ACLVB. Het personeel is teleurgesteld dat sociaal overleg is afgesprongen.

Volgens LBC gaat het om circa de helft van de zowat 300 winkels, de directie zegt weet te hebben van stakingen in 35 winkels.

Volgens de bonden heeft het personeel onder meer spontaan het werk neergelegd in de hele kustregio, Hasselt, Brugge, Genk, Luik en andere plaatsen. Er heerst al een tijd ongenoegen over de gestegen werkdruk bij de warenhuisketen. De vakbonden zeggen dat de directie niet met vertrouwenwekkende voorstellen op de proppen kwam. "Het was een herkauwing van maatregelen van vorig jaar, die niet hebben geholpen", zegt Johan Lippens van LBC.

Eerdere onderhandelingen tussen vakbonden en directie leverden niets op. De vakbonden namen het niet dat een werknemer in het filiaal in Oostkamp werd ontslagen omdat die de hoge werkdruk niet aankon. "Op die manier zorg je voor een schrikbewind", klonk het toen bij LBC-NVK.

Vliegende ploeg

De directie spreekt tegen dat ze niet met goede voorstellen kwam. "Het waren wel degelijk nieuwe voorstellen", zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. Lidl wil onder meer de "vliegende ploeg" uitbreiden. Die ploeg springt bij op momenten van onderbezetting in de filialen. Ook voor extra taken zoals een herinrichting van een rayon of het aankleden van een filiaal in een bepaald thema, wil Lidl in extra werkuren voorzien.

Hoe het verder moet, is niet duidelijk. De bonden verwachten dat de stakingsgolf nog zal uitbreiden. "We willen wel verder praten, maar niet als het is om ontastbare ideeën te lanceren", zegt Thomas Vanbiervliet van ACLVB. LBC-man Lippens oppert dat een sociaal bemiddelaar misschien kan helpen.

Lidl zelf wil op 15 mei opnieuw aan tafel gaan om openstaande vragen te bespreken.