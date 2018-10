Spontane staking bij bagage-afhandelaar Aviapartner op luchthaven Zaventem: honderden reizigers getroffen RDK TT HA

25 oktober 2018

17u59

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 40 Economie Op de luchthaven van Zaventem is in de late namiddag een staking uitgebroken bij bagage-afhandelaar Aviapartner. Het personeel en de vakbonden zijn de “loze beloftes van de directie beu” en voeren daarom actie. De socialistische transportbond BTB hekelt een “compleet gebrek aan sociaal overleg” bij de bagageafhandelaar. Honderden passagiers moeten al ruim anderhalf uur op hun bagage wachten. Heel wat vluchten hebben ook vertraging opgelopen, vijfentwintig andere zijn vanavond afgelast.

Aviapartner handelt onder meer de toestellen van Ryanair en TUI fly af. Op de luchthaven is er aan sommige gates chaos. Veel reizigers vragen zich af wat er aan de hand is. “De staking is rond 17.30 uur uitgebroken”, zegt een woordvoerster van Brussels Airport. “Op dit moment wordt er bij Aviapartner geen bagage in- of uitgeladen. Enkele passagiers zijn al zonder bagage vertrokken.”

In totaal zijn 28 vertrekkende vluchten getroffen, terwijl er nog 43 aankomende vluchten waarschijnlijk hinder zullen ondervinden. Onder andere een avondvlucht naar Bazel werd afgeschaft. De achterblijvende bagage wordt nu geklasseerd en vanaf morgen naar de bestemmingen van de reizigers of naar hen thuis gestuurd. Brussels Airport raadt reizigers aan eerst te controleren of hun bagage door Aviapartner of door Swissport wordt afgehandeld. Dat hangt van de luchtvaartmaatschappij af en kan je hier controleren.

“Compleet gebrek aan overleg”

“Al maanden gebeurt er niets met de openstaande punten van het sociaal overleg”, zegt ACV-vakbondsman Björn Vanden Eynde. “Aviapartner blijft alles maar op de lange baan schuiven. Het gaat van onderbezetting tot een slecht personeelsbeleid en onbestaande sociale dialoog. Bedienden en arbeiders op cargo en handling beslisten het werk te onderbreken na een infovergadering.”

Volgens Sandra Langenus van BTB is de staking het gevolg van een “compleet gebrek aan sociaal overleg” waardoor de “emmer nu is overgelopen”. “Sinds onze staking van januari, waarna we een verzoeningsperiode zijn gestart, hebben we zes vergaderingen gehad met een bemiddelaar, maar daar was zes keer iemand anders van het management vertegenwoordigd. Ondertussen is er nog steeds geen oplossing voor onze grieven.” Het gaat om in totaal 30 punten, waaronder de te hoge werkdruk.

De staking van het personeel wordt gedekt door alle vakbonden, luidt het. Er liep nog een stakingsaanzegging sinds januari.

Ongelegen

Of de acties de komende dagen zullen worden voortgezet, is nu nog niet duidelijk. “Het zal ervan afhangen of de directie met oplossingen komt”, zegt Langenus. “Maar ik vrees dat het wel eens heel lang zou kunnen duren.” Er zou al minstens tot morgenochtend verder gestaakt worden.

Met de herfstvakantie voor de deur, komt de staking voor sommige reizigers wel heel ongelegen. “Dat is zeer vervelend”, erkent Langenus. “Maar onze problemen zijn al sinds januari gekend. Wij hebben heel veel moeite gedaan, maar de directie heeft de problemen alleen maar laten toenemen in plaats van ze op te lossen.”

