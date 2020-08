Spitsuur op de beurs: kleine beleggers handelen twee keer zoveel als vorig jaar

Normaal is de zomer de kalmste periode van het jaar op de beurs. Beleggers zijn tijdens de vakantieperiode minder dan anders bezig met hun geld te laten opbrengen. “Daar is deze zomer niet zo veel van te merken,” zegt marketingdirectrice Sarah De Pauw van Bolero. Dat is de online beursmakelaar onder het dak van KBC.

Toen de beurzen crashten in maart telde Bolero 5 keer meer transacties dan een jaar eerder. Dat er veel gehandeld wordt is typisch voor een turbulente periode op de beurs. Nieuw was dat er zo veel nieuwe beleggers toestroomden: bij Bolero werden in maart 8 keer meer effectenrekeningen geopend dan dezelfde periode in 2019.

“Vorige maand werden nog altijd drie keer meer nieuwe rekeningen geopend,” geeft De Pauw nu mee. “En het aantal transacties lag nog altijd ruim dubbel zo hoog als vorig jaar.” Ook bij concurrent BinckBank wordt er twee keer meer gehandeld dan vorige zomer. Keytrade Bank meldt dat er in mei, juni en juli “nog altijd significant meer” wordt gehandeld.

Meer kopers

De Belgische spaarders die zelf hun beleggingen kiezen tonen zich dus nog altijd gretig, maar de balans tussen kopen en verkopen is genormaliseerd. Toen in maart de solden op de beurs aanbraken en aandelen fors goedkoper werden, waren 7 op 10 orders kooptransacties. Dat bleef duren in april en mei, toen na een snelle crash een even snel herstel volgde. Deze zomer zijn er nog iets minder dan 6 kooporders op 10.

“Kleine beleggers hebben geen hoogtevrees,” geeft Gert Van Osselaer van BinckBank mee. De Europese beurzen noteren nog altijd grofweg 15 procent onder het niveau van februari, terwijl de Amerikaanse beurzen de coronacrash al volledig hebben goedgemaakt. Wall Street staat daarmee op een zucht van een vers historisch record.

Goud en technologie populair

Ondanks het spectaculaire herstel in de VS melden verschillende beursmakelaars dat de interesse voor Wall Street groot blijft. “Onze nieuwe klanten zijn meestal jonger dan 35 jaar, en we merken dat zij vooral naar de Amerikaanse beurs kijken,” aldus Sarah De Pauw van Bolero. “In Juli was de Amerikaanse markt de populairste over al onze klanten heen.”

Opmerkelijk, omdat Belgische beleggers normaal verliefd zijn op aandelen van eigen bodem. Transacties op de Brusselse beurs zijn voor hen goedkoper en winstuitkeringen van buitenlandse bedrijven worden meer belast dan Belgische dividenden. Grote beleggers hebben daar geen last van.

Zowel Binck, Bolero als Keytrade geven spontaan mee dat het nieuwe, jonge beleggerspubliek ook de weg vindt naar trackers of ETF’s. Dat zijn stukken van beleggingsfondsen die je even vlot kan verhandelen als aandelen. “De thema’s daarbij zijn vooral goud & zilver, Amerikaanse technologieaandelen, gezondheidszorg en water,” aldus communicatiemanager Steven De Backer van Keytrade Bank.

