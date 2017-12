Speurders vallen binnen bij Belfius in onderzoek naar Panama Papers FT

17u19

Bron: De Tijd & Le Soir 0 Photo News Economie Speurders van het gerecht in Brussel zijn vandaag binnengevallen in de hoofdkantoren van Belfius. Er loopt een onderzoek naar massale belastingontwijking die de Panama Papers zouden hebben blootgelegd. Dat melden De Tijd, Le Soir en Knack.

In april 2016 stond een voormalige Luxemburgse dochteronderneming van Dexia centraal in de Panama Papers. Die onderneming, Experta, zou meer dan 1.600 offshorebedrijven hebben opgericht, vooral voor Belgische klanten. Het Experta-dossier werd zo een van de belangrijkste onthullingen uit het Belgische hoofdstuk van de Panama Papers. De offshorebedrijven werden allen opgericht bij het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. Vorig jaar werden 11,5 miljoen vertrouwelijke documenten gelekt waarin onder meer namen stonden van wereldleiders die belastingen proberen te omzeilen, net als Belgische belastingbetalers.

In een van de documenten haalde een medewerker van Experta ook aan dat "elke beslissing moet worden goedgekeurd door het hoofdkantoor, wat de ontwikkeling van het bedrijf belemmert". Onderzoekers in België proberen nu te achterhalen wie om wie of wat het gaat. De moedermaatschappij van Experta was in die tijd de International Bank in Luxemburg (BIL), zelf een dochteronderneming van de Dexiagroep van 1996 tot 2011. In de Raad van Bestuur van BIL zaten onder anderen Jean-Luc Dehaene en Jacques Rogge.

In 2011, na de ontmanteling van Dexia, werden de dochteronderneming Experta en haar moedermaatschappij BIL verkocht aan de Qatarezen.

Geen arrestaties

Woordvoerster van het parket in Brussel, Ine Van Weymersch, bevestigt dat financiële inspecteurs de hoofdzetel van Belfius deze ochtend zijn binnengevallen. Er werden geen arrestaties verricht, maar er werden wel documenten in beslag genomen.