Speculoosjes vallen in de smaak in VS: Lotus Bakeries bekroond door Belgisch-Amerikaanse kamer van koophandel LVA

22 september 2018

04u27

Bron: Belga 0 Economie In New York is het Belgische bedrijf Lotus Bakeries door BelCham, de Belgisch-Amerikaanse kamer van koophandel, uitgeroepen tot onderneming van het jaar. Dat heeft BelCham zaterdag bekendgemaakt. Ook softwarefabrikant Odoo en burggraaf Dirk Frimout werden in de bloemetjes gezet.

BelCham bekroont elk jaar Belgische ondernemingen en mensen die zich laten opmerken in de Amerikaanse markt en de (economische) banden tussen de VS en België versterken.

Lotus Bakeries is dit jaar uitgeroepen tot onderneming van het jaar. De prijs wordt toegekend aan een Belgisch bedrijf dat internationaal uitblinkt op het vlak van innovatie en zakelijk succes. BelCham looft de koekjesfabrikant voor het succes dat hij boekte in de VS met zijn origineel gekarameliseerd speculooskoekje, de Biscoff.

De prijs voor meest beloftevolle onderneming van het jaar ging naar softwareontwikkelaar Odoo. De software heeft wereldwijd vier miljoen gebruikers, waaronder zowel start-ups als grote ondernemingen. Met een hoofdkwartier in Grand-Rosière (in de provincie Waals-Brabant), vierhonderd werknemers wereldwijd en een ecosysteem van duizenden ontwikkelaars is Odoo snel gegroeid en heeft het bedrijf een indrukwekkend succes geboekt met een snel evaluerend product, aldus BelCham.

Burggraaf Dirk Frimout, de eerste Belg in de ruimte, kreeg ten slotte de 2018 LifeTime Achievement Award. Met het Amerikaanse ruimteschip Atlantis cirkelde hij in 1992 143 keer rond de aarde. Frimout voerde Amerikaanse en wetenschappelijke experimenten aan boord uit. "Zijn werk is nog steeds van grote invloed vandaag en is bijzonder relevant gezien de steeds groeiende concurrentie binnen de ruimtevaart", klinkt het.