Spanningen binnen Google na ontslag vier werknemers tvc

26 november 2019

08u55

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse technologiereus Google heeft vier werknemers aan de deur gezet wegens inbreuk op het databeschermingsbeleid, maar volgens critici is het ontslag een antwoord op activisme binnen het bedrijf.

In een mailtje aan het personeel zegt het bedrijf dat de vier zijn ontslagen, omdat ze duidelijk en meermaals het databeschermingsbeleid van de groep hebben overtreden.

Maar het ontslag leidt tot kritiek. Volgens een groep werknemers wil Google met het ontslag elke vorm van werknemersorganisatie binnen het bedrijf counteren.

Niet iedereen binnen Google is akkoord met het beleid van het bedrijf. Werknemers hebben zich de voorbije jaren georganiseerd en bekritiseren onder meer de samenwerking van Google met het leger en hoe het bedrijf is omgegaan met klachten over leidinggevenden die werden beticht van ongewenste intimiteiten.