Spaarboekjes brengen nog zeker jaar niets op JVG

07 juni 2019

05u14 0 Economie Slecht nieuws voor wie gehoopt had dat z’n spaarboekje binnenkort eindelijk weer iets zou opbrengen. Nog zeker tot eind juni 2020 houdt de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentevoeten op het huidige lage peil.

Tot nu toe had de ECB gegarandeerd dat de rente tot eind dit jaar ongewijzigd zou blijven. Daar komen nu dus zes maanden bij. En als het nodig is zelfs nog wat meer, zegt voorzitter Mario Draghi. De lage tarieven zorgen ervoor dat de commerciële banken erg goedkoop geld kunnen opvragen bij de ECB. Daardoor zijn ze evenwel niet geneigd om méér te betalen voor de centen die ze ophalen bij spaarders.

Een hogere rente op de spaarboekjes zit er dus niet in. Bij de meeste banken bedraagt die nog amper 0,11% voor geld dat minstens een vol jaar op de rekening staat. Anders krijg je zelfs maar 0,01%. Desondanks hadden de Belgische gezinnen nooit eerder zoveel geld op hun spaarboekjes geparkeerd. Eind april ging het om 274,9 miljard euro, terwijl dat een jaar eerder nog 260,9 miljard was. Ook de zichtrekeningen zwellen aan: in dezelfde periode namen de bedragen die daarop staan toe van 85,2 naar 96,6 miljard euro.



De ECB wil er met haar beleid voor zorgen dat de economie niet stilvalt. Als gezinnen én bedrijven goedkoop kunnen blijven lenen, zet hen dat - hopelijk - aan tot extra investeringen.