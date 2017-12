Spaarboekje met 1 procent rente op de markt KVE

08u54

Bron: Belga 0 thinkstock Economie MeDirect Bank lanceert vandaag een nieuwe niet-gereglementeerde spaarrekening die een nettorente van 1 procent biedt. Keerzijde is wel dat de spaarder twaalf maanden op voorhand het afhalen van de spaarcentjes moet aanvragen.

Het spaarboekje 'ME12' is dus bestemd voor wie zijn geld zeker een jaar kan missen. Wie een rekening opent, moet bovendien 15 maanden wachten voor de eerste afhaling mogelijk is.

De rekening geeft bruto 1,43 procent rente. Het is een niet-gereglementeerde spaarrekening en dus zijn de intresten niet vrijgesteld van de roerende voorheffing. Na aftrek van 30 procent voorheffing blijft netto 1 procent over. De rente wordt driemaandelijks uitbetaald.

In tijden van aanhoudende lage rente is Me12 met 1 procent de nieuwe rentekoploper in de rangschikking van spaargids.be. Die website meldt dat de rekening ook beter scoort dan termijnrekeningen en kasbons, waar de spaarder ook langer zijn geld vastzet.

De spaarder mag maximaal 500.000 euro op de ME12-rekeningen zetten.