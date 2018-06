Sp.a legt karaattaks opnieuw voor aan Europese Commissie IB

11 juni 2018

06u06

Bron: Belga 1 Economie Oppositiepartij sp.a gaat de karaattaks opnieuw voorleggen aan de Europese Commissie. Volgens de Vlaamse socialisten zijn er sterke aanwijzingen dat deze belasting neerkomt op illegale staatssteun. Dat bericht De Standaard vandaag.

"Uit de reële cijfers die wij hebben geanalyseerd, blijkt dat 80 procent van de diamantbedrijven voordeel behalen bij het nieuwe gunstregime', zegt sp.a-volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven. "Aangezien de belastingvermindering voor vrijwel de hele sector geldt, is dat in onze ogen wel degelijk staatssteun. Dat is een heel ander verhaal dan in de ­studie staat op basis waarvan de Commissie zijn besluit heeft genomen."

Afwijkende cijfers

De Europese Commissie keek in 2016 kritisch naar de karaattaks voor die groen licht kreeg. Belangrijk voor commissaris Margrethe Vestager was dat het forfaitaire brutowinstpercentage waarop de karaattaks zou worden gebaseerd, zodanig zou worden gekozen dat het voor een minderheid van de diamantbedrijven voordeliger zou zijn. Dat gebeurde ook. Maar de cijfers waarop de berekeningen werden gebaseerd, blijken af te wijken van de huidige werkelijkheid.

De brutowinsten zijn na invoering van de karaattaks sterk gestegen. De sp.a-studiedienst berekende dat daardoor niet langer een minderheid, maar wel een grote meerderheid voordeel haalt met het nieuwe stelsel.