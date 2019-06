Soros en andere superrijken pleiten voor vermogensbelasting jv

24 juni 2019

20u28

Bron: BLOOMBERG/AFP 0 Economie Enkele van de rijkste mensen ter wereld pleiten voor een rijkentaks in de Verenigde Staten. De Amerikaanse belegger George Soros is één van de voortrekkers, samen met Abigail Disney -erfgenaam van-, Facebookstichter Chris Hughes en Liesel en Regan Pritzker, erfgenamen van het rijke geslacht achter onder meer de Hyatt-hotelketen.

De vermogensbelasting moet helpen om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen, klimaatverandering te bestrijden en de gezondheidszorg betaalbaar te houden.

In een brief gericht aan de kandidaten voor de presidentsverkiezingen -zowel Republikeinen als Democraten- vragen ze om de één procent rijkste Amerikanen extra te belasten. Die 0,1 procent heeft bijna evenveel dan 90 procent van de bevolking. De brief werd maandag online geplaatst. "De VS hebben de morele, ethische en economische plicht om ons fortuin zwaarder te belasten (...) De volgende dollars aan nieuwe belastinginkomsten zouden moeten komen van de meest gefortuneerden, niet van de midden- en lage inkomens", klinkt het.

De Democratische presidentskandidaten Elizabeth Warren, Pete Buttigieg en Beto O'Rourke steunen de idee. Warren bijvoorbeeld denkt aan een taks van 2 procent op activa van 50 miljoen dollar of meer, en een extra 1 procent op vermogens boven de 1 miljard dollar. De belasting zou de volgende tien jaar tot 3.000 miljard dollar kunnen opbrengen.

Maar niet alle Democraten staan achter een vermogensbelasting. Sommigen menen dat het moeilijk wordt om bepaalde activa zoals kunst of juwelen te waarderen. De vrees bestaat ook dat zo een belasting ongrondwettelijk is, omdat de federale overheid in de VS enkel bevoegd is voor het taxeren van eigendommen en niet van inkomen.

In Europa zijn er enkele landen die een soort van vermogenstaks hanteren -waaronder België met de effectentaks- maar anderen zoals Frankrijk of Zweden zijn ervan afgestapt omdat de heffing erg complex is.