Binck Challenge Gesponsorde inhoud Sophie mocht 20.000 euro beleggen maar kent de beurs niet goed. Zo pakte ze dat slim aan Aangeboden door BinckBank

28 februari 2019

14u15 0

Wat gebeurt er als je iemand 20.000 euro cadeau doet, met de boodschap: beleggen maar! Sophie Vanluchene getuigt over haar ‘Binck Challenge’.

Wat is de Binck Challenge?

BinckBank schenkt drie mensen elk 20.000 euro. Dat geld mogen ze vijf maanden lang beleggen. De uitdaging loopt tot 19 april . Wat ze op dat moment op hun rekening hebben staan, mogen ze mee naar huis nemen. Dat kan dus wat meer zijn dan 20.000 euro, maar ook wat minder.

Wie is Sophie Vanluchene?

Sophie is 45 jaar. Ze woont in Hamme en werkt als uitgever. Haar favoriete lectuur: de schrijver Haruki Murakami en sinds kort ook… nieuwsbrieven over beleggen.

Waarom wil ze beleggen?

“Ik had genoeg van de lage rente op het spaarboekje.”

Hoe pakt Sophie het aan?

Sophie geeft toe dat ze nog niet zoveel van beleggen kent. In alle drukte heeft ze ook niet altijd genoeg tijd om de beursactualiteit elke dag op te volgen. Daarom laat ze het hele bedrag door BinckBank beleggen.



“Op voorhand vulde ik een vragenlijst in om na te gaan wat voor type belegger ik ben. De antwoorden die ik gaf, gaven aan dat een gebalanceerd beheerplan het beste bij mij past. Het beheerplan bepaalt de beleggingsmix: het geld wordt verdeeld over een aandelenfonds voor vermogensgroei en een obligatiefonds voor vermogensbehoud. In mijn geval is dat 50%-50%. Dus wordt er 10.000 euro belegd in het aandelenfonds en 10.000 euro in het obligatiefonds. Die obligaties moeten ervoor zorgen dat mijn kapitaal zo goed mogelijk behouden blijft. Het streefdoel is om minstens 90% van mijn oorspronkelijke inleg over te houden.”



De mix aandelen - obligaties kan wel evolueren, weet Sophie. “Doet de beurs het goed, dan wordt er meer in het aandelenfonds geïnvesteerd om meer rendement te kunnen halen. De verhouding wordt dan bijvoorbeeld 60% aandelenfonds – 40% obligatiefonds. Gaat het slechter op de beurs, dan gebeurt het omgekeerde.”

Hoe goed heeft Sophie het gedaan?

De eerste maanden waren niet best. In december verloor Sophie 3%. “De beurs deed het toen slecht. Door de obligaties in mijn beleggingsmix ging mijn inleg wel minder snel naar beneden dan van iemand die alleen in aandelen belegt. Begin januari herpakte de beurs zich. Sinds half februari sta ik weer op winst. Nu merk ik ook het nadeel van die obligaties: ze dalen niet alleen minder snel als de beurs minder presteert, maar ze stijgen in de regel ook minder snel dan aandelen als de beurs het wel goed doet.”

Hoe zie je de laatste maanden van de Binck Challenge?

“Ik hoop dat de lijn blijft stijgen. Maar ook als hij weer daalt, blijf ik geloven in beleggen. Je moet het wel op lange termijn doen en met geld dat je niet meteen nodig hebt.”

BinckBank gaf drie keer 20.000 euro aan deelnemers met een overtuigende goesting om te beleggen. Met dat bedrag begeven ze zich nog tot 19 april op de beurs. Volg ze op www.binckchallenge.be .

Deze informatie is afkomstig van derden en niet bedoeld als individueel beleggingsadvies van BinckBank. Aan elke belegging zijn risico’s verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico’s met zich meebrengt. BinckBank wijst u erop dat de dienstverlening Laten Beleggen bedoeld is voor beleggers met een beleggingshorizon die verder reikt dan de Binck Challenge en minstens 5 jaar bedraagt. De resultaten die in dit artikel worden weergegeven, zijn resultaten behaald in het verleden en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.