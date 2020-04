Sommigen zien nettoloon stijgen dankzij premies en technische werkloosheid: “Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?”

Meer dan 1,25 miljoen landgenoten of 22 procent van de werknemers vroegen begin april in ons land tijdelijke werkloosheid aan. In Frankrijk en Duitsland, die zo’n systeem ook kennen, lag dat percentage met respectievelijk 3 procent en 6 procent opmerkelijk lager. Economieprofessoren Stijn Baert, Bart Cockx, Freddy Heylen en Gert Peersman van de Universiteit Gent vragen zich in een economische paper dan ook af of het systeem in ons land niet overmatig wordt gebruikt.

Onze overheid maakte het in deze crisis eenvoudiger voor bedrijven om technische werkloosheid aan te vragen en ze trok de vervangingsuitkering op van 65 procent naar 70 procent van een begrensd brutoloon, met een maximum van 2.754 euro per maand. Daarnaast voorziet de overheid een extra premie van 5,63 euro per dag. De Vlaamse overheid betaalt vanaf één dag technische werkloosheid ook de water -en energiefactuur, goed voor 202, 68 euro. Komt er nog bij dat sommige bedrijven en sectoren extra premies voorzien. Door die optelsom aan maatregelen zien sommige werknemers hun nettoloon in april stijgen, kaart professor arbeidseconomie Stijn Baert aan.

Ik eindig met netto meer loon op kap van de belastingbetaler terwijl we voor een economische crisis staan. Tim

Dat is ook het geval bij Tim*. Hij werkt fulltime als bediende voor een internationaal productiebedrijf in West-Vlaanderen. Zijn bedrijf vroeg aan de werknemers om voor april en mei ofwel 8 dagen verplicht vakantie op te nemen ofwel 8 dagen technisch werkloos te worden. Tim is econoom en wilde weten wat het meest voordelige resultaat is. Groot was zijn verbazing toen hij na zijn berekeningen moest vaststellen dat zijn nettoloon na acht dagen technische werkloosheid bijna 20 procent hoger ligt. In een normale maand verdient hij netto 2.174 euro. Dankzij de technische werkloosheid, de premies van de overheid en de premies van zijn bedrijf komt hij na 8 dagen technische werkloosheid uit op een netto maandloon van zo’n 2.525 euro. “Dit systeem komt niet alleen mij, maar ook mijn bedrijf goed uit. Mijn werkgever moet geen volledige loon uitbetalen en met die premie houdt het de werknemers wel tevreden.”

Geen alleenstaand geval

Tim wilde zijn verhaal kwijt omdat hij er een onbehaaglijk gevoel aan overhoudt. “Ik eindig met netto meer loon op kap van de belastingbetaler terwijl we voor een economische crisis staan.” Vooral de Vlaamse energiepremie stelt hij in vraag. “Je krijgt 203 euro vanaf één dag technische werkloosheid. Bijna iedereen die één dag technisch werkloos is, houdt er dan bijna meer aan over. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?”

Volgens professor Baert zal dit geen honderdduizenden mensen overkomen. Maar Tim is evenmin een alleenstaand geval. Dat zegt Tim zelf ook. “Mijn bedrijf telt 2.000 werknemers. Uit de berekeningen blijkt dat ook hogere lonen er beter bij varen.”

De technische werkloosheid in haar huidige vorm loopt tot 30 juni. Vooraleer de overheid ze wil verlengen, vragen professor Baert en zijn collega’s om de generositeit van de voordelen kritisch te onderzoeken en indien nodig te verlagen. Professor Baert denkt aan een vervangingsinkomen dat, inclusief alle premies, het loon voor maximaal 85 procent vervangt. “Want het moet aanlokkelijk blijven om te blijven werken.”

* Tim is een schuilnaam. De echte naam is bekend bij de redactie.