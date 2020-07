Solvay legt focus op financiële gezondheid Johan Van Geyte

30 juli 2020

05u30 0 Economie Solvay blijft tijdens de coronapandemie prioriteit geven aan zijn financiële gezondheid en het op peil houden van zijn kastoestand. Een verbetering van de markt verwacht topvrouw Ilham Kadri namelijk pas in het vierde kwartaal. Op de Brusselse beurs leidde dat tot een terugval van het aandeel.

De covidcrisis raakte Solvay de voorbije maanden midscheeps. Een aantal van zijn belangrijkste afzetmarkten belandde volop in crisis. Dat gold onder meer voor de luchtvaartindustrie, waarvoor het bedrijf composietmaterialen levert die vliegtuigonderdelen lichter en sterker maken, al werd de terugval iets getemperd omdat de productie van militaire toestellen doorgaat. Hetzelfde voor de auto-industrie, waarvoor Solvay onder meer batterijmaterialen en composieten maakt. En voor de olie- en gassector, waarvoor het chemicaliën fabriceert die bij de exploratie van schaliegas worden ingezet. Die tegenwind kon Solvay slechts deels opvangen door goede resultaten in sectoren als de gezondheidszorg, agro/voeding, huishoudelijk onderhoud, persoonlijke verzorging en elektronica.

Globaal zag Solvay zijn omzet in de eerste jaarhelft met 11% zakken tot 4,7 miljard euro. In het tweede kwartaal bedroeg de terugval zelfs 18%. De lagere omzet sijpelde ook door naar het eindresultaat. Over het eerste halfjaar slikte Solvay een verlies van 1,290 miljard euro, al werd die malus ook negatief beïnvloed door een afboeking van 1,46 miljard euro die het deed op de waarde van de bedrijven die het overnam.

Corona raakte Solvay de voorbije maanden midscheeps, doordat belangrijke afzetmarkten zoals de auto- en luchtvaartindustrie volop in crisis belandden

Wachten op herstel

Ook het derde kwartaal kondigt zich intussen uitdagend aan. Toch ziet topvrouw Ilham Kadri verbeteringen. "In China lag de activiteit het tweede kwartaal al 20% hoger dan tijdens het eerste trimester. We zitten er quasi al terug op het niveau van voor de corona-uitbraak", zegt ze. In het vierde kwartaal zou dan overal het herstel moeten intreden.

Intussen blijft Kadri de focus leggen op de kosten. De verwachting is dat er dit jaar voor zowat 300 miljoen euro kan worden gespaard. Het gaat deels om tijdelijke minderuitgaven, deels om structurele ingrepen. Verder focust Kadri op het goede beheer van de kastoestand. Ze wil dat er meer middelen binnenkomen dan buitengaan. Het kan ertoe leiden dat de vrije kasstroom die verwacht wordt voor 2020 toch vergelijkbaar is met die van 2019.