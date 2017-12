Solden beginnen met kortingen tot 70% ARA

06u01 133 BELGA Economie De wintersolden zullen meteen starten met hoge kortingen, tot zelfs 70%. Aangezien er al zo veel kortingen zijn doorheen het jaar vindt de consument het anders de moeite niet. "Een gevaarlijke evolutie", vindt het NSZ.

Op woensdag 3 januari beginnen de solden. Vroeger startten die met kortingen van 20 of 30 procent en moest je tot het einde van de koopjesperiode wachten om écht je slag te kunnen slaan, maar die tijd lijkt voorbij. Dat blijkt uit een enquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Op veel plaatsen zullen er vanaf dag 1 kortingen zijn van 40 of 50 procent, hier en daar gaat er zelfs al 70 procent van de prijs. De reden: doorheen het jaar zijn er al heel wat kortingsmomenten, zoals de tussenseizoensopruiming, Black Friday, koppelverkoop in de sperperiode en de constante stroom aan kortingen online. Daardoor verwachten shoppers tijdens de solden meteen een nóg royaler gebaar.

"Voor de consument is dat goed nieuws", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "Voor de modedetailhandel veel minder. Zij worden als het ware verplicht om in die kortingsrace mee te stappen om geen klanten te verliezen, maar dat heeft impact op hun omzet, hun winst en dus ook op de algehele leefbaarheid van een winkel. De kleinhandel is na de horeca en de bouw de sector met het hoogste aantal faillissementen in 2017."

Door de matige verkoop ligt er nog genoeg in de rekken om te kunnen spreken van aantrekkelijke solden. Vooral van de typische winterspullen hebben de winkeliers nog een uitgebreide stock.