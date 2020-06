Socio-econoom Ive Marx ziet sinterklaaspolitiek: “Als je dan toch geld uitdeelt, geef het aan zij die het nodig of verdiend hebben”

Economie Socio-econoom Ive Marx (UA) gaat zijn railpass en horecacheque weggeven aan iemand die het nodig heeft of verdient. Zoals de mensen die in volle coronacrisis het land draaiende hielden. “Als je dan toch met geld strooit, geef het dan aan hen.”

U bent weinig opgezet met de steunmaatregelen van de federale regering?

“De economische impact van de coronacrisis op het dagelijkse leven en de levensstandaard van mensen is heel ongelijk. Aan de ene kant zijn er mensen, vaak hooggeschoolden, die bleven doorwerken, geen verlies kenden en zelfs konden sparen. Aan de andere kant zijn er Belgen met geen al te hoog hoog inkomen en een weinig stabiele job. Ze vielen op technische werkloosheid, of waren zelfstandig. Er waren wel compenserende maatregelen, maar ze zijn inkomen kwijtgeraakt. Zij zijn het hardst getroffen. En dan heb je de mensen in de zorg, in de supermarkt en de pakjesdiensten. Dat zijn ook niet de vetbetaalde jobs. Als je dan toch met geld strooit, geef het dan aan zij die het nodig hebben of het hebben verdiend."

Voor mensen die met een laag inkomen bleven werken in de crisis is een railpass voor elke Belg of een cheque een slag in het gezicht.

De regering is te gul?

“Vooral niet selectief genoeg. We verdelen te weinig naar behoefte en verdienste. Pas op, dat is ook niet zo eenvoudig. Het is eigen aan crisismaatregelen dat ze snel moeten worden genomen. Ik begrijp dat men iets wilde doen voor de horeca. Er zijn mensen die hun zaak begonnen, compensaties kregen, nu die verliezen maar ze kunnen niet op volle capaciteit draaien. De vraag blijft: is het geld goed besteed? De realiteit is helaas ook dat veel bedrijven niet rendabel gaan zijn. Ze gaan geld gooien naar ondernemingen die gedoemd zijn om onder te gaan. Ze gaan nog eens een laag verf zetten op een zinkend schip. Het gaat dan wel blinkend ten onder, maar slim is het niet. Aan mensen met een leefloon zes maanden lang 50 euro extra geven, wil ik niet banaliseren. Maar het gaat voorbij aan andere mensen die in armoede leven. Of aan zij met een laag inkomen die bleven werken in de crisis. Voor hen is een railpass voor elke Belg of een cheque een slag in het gezicht.”

En de premie van 1000 euro lijkt intussen begraven.

“Inderdaad. Ook al was het maar een symbolische maatregel, die zekere compassie moet uitstralen, het is toch een erkenning van: jullie hebben het moeilijk en we willen iets extra doen. Er is al veel geld uitgegeven. Maar de overheid moet wijs en kosteneffectief geld uitgeven. Er is niet zoveel marge. We hebben ook geen gigantische reserves opgebouwd door goed beleid de voorbije jaren.”

Vlaanderen lanceerde wel enkele maatregelen gericht op kwetsbaren. Zo hoort het dan?

“Men doet alleszins een extra inspanning. Is dat genoeg? Ze is alleszins significant. Men richt zich op zij die het het meeste nodig hebben. Vlaanderen heeft ook wel een instrumentarium om er op die manier mee om te gaan. Men zet eigenlijk een koterij bij aan het groeipakket met een toeslag voor kwetsbare gezinnen dat men weer gemakkelijk kan afbreken. Maar er is een relancecomité (waar Ive Marx deel van uitmaakt, red.) die over structurele maatregelen op langere termijn nadenkt om de Vlaamse economie op de rails te krijgen.”

Moeten de deelstaten en federale regering daarvoor niet beter samenwerken?



“Het simpele antwoord is: ja. Dat zeggen politici mij ook, trouwens. Maar in Vlaanderen zit een ploeg aan de knoppen die volwaardig is en min of meer een gelijkaardige visie heeft. De federale regering werkt met gedoogsteun van 7 andere partijen en we hebben gezien dat zo'n politiek tot vreselijke compromissen leidt. Niemand kan iets claimen, niet echt. De socialisten en de groenen roepen al jaren van de daken dat de uitkeringen naar het niveau van de armoedegrens moeten worden gebracht, maar ze komen nu buiten met een railpass.”

