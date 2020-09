Sociale partners voeren druk op Vlaamse regering op: “Alle indicatoren staan op rood” Organisaties en bonden vragen dialoog voor stevig relanceplan HAA

15 september 2020

08u34

Bron: Belga 1 Economie De Vlaamse sociale partners verzameld in de SERV willen met de Vlaamse regering snel een akkoord sluiten over alle sociaal-economische terreinen die cruciaal zijn voor de relance. De Vlaamse regering moet volgens hen bij de start van het parlementair jaar klaarstaan met een stevig relanceplan. In de Septemberverklaring en via de begroting verwachten ze dan ook "een krachtig signaal van de Vlaamse regering", klinkt het in een open brief.

"De sociale partners hebben als geen ander voeling met wat socio-economisch nodig is", schrijven ze in de brief. "Het zijn bovendien vooral de ondernemingen, zelfstandigen en werknemers die de relance in de (nieuwe) realiteit zullen moeten waarmaken. Een akkoord tussen sociale partners en de Vlaamse regering geeft de relance meer kracht en vaart want de Vlaamse sociale partners vertegenwoordigen bijna twee miljoen werknemers en werkzoekenden en ca. 150.000 ondernemers, bedrijven en organisaties in Vlaanderen."

Lees ook: Vlamingen halen de buikriem aan: 4 op de 10 vrezen financiële problemen door corona (+)

De sociale partners stellen dat alle sociale en economische indicatoren op rood staan. Het consumentenvertrouwen daalde in de zomer opnieuw naar het bodemniveau van in april dit jaar. Daarnaast verslechtert de financiële situatie van de gezinnen opnieuw en zit de omzet van bedrijven nog steeds ver onder het niveau van begin dit jaar. "De vele tijdelijke werklozen en nieuwe werkzoekenden zetten de arbeidsmarkt onder druk", schrijven ze nog. "Het gaat ook niet goed met het psychosociaal welzijn door de beperkingen op sociale contacten, financiële kwetsbaarheid en de onzekerheid over de toekomst. Eenzaamheid neemt toe. Het armoederisico stijgt."

Lees ook: Indra (46), alleenstaande moeder van drie kinderen, komt niet rond door corona: “150 euro per maand minder maakt voor mij een wereld van verschil” (+)

Bij de overheidsfinanciën is de situatie dan weer ongezien. "Bij ongewijzigd beleid wordt het tekort voor de Vlaamse overheid voor 2020 geraamd op 6 tot 7 miljard. De verdere impact van de nieuwe maatregelen sinds de zomer kennen we nog niet."

Efficiënte virusbeheersing

Volgens de sociale partners start de ommekeer met het herstellen van vertrouwen. "Door een efficiënte virusbeheersing en een veilige herstart van het sociaal leven kan de consumptie heropleven, zullen bedrijven opnieuw investeren en innoveren, kunnen werknemers terug aan het werk, zullen nieuwe aanwervingen gebeuren en kan de financiële situatie van gezinnen, ondernemers en overheden verbeteren", klinkt het.

De sociale partners willen snel met de Vlaamse regering aan tafel om een akkoord te sluiten. De prioriteit moet liggen op een versterkt arbeidsaanbod, een verhoogde arbeidsmobiliteit, een inclusieve en diverse arbeidsmarkt, sociale innovatie en een versnelde omslag naar levenslang leren. Ook moeten investeringen dienen als hefboom voor de economie: snel te realiseren overheidsinvesteringen zijn volgens de sociale partners cruciaal voor de relance. Voorts moet er ook aandacht zijn voor welzijn en koopkracht en moet de Vlaamse regering ook de financiële impact van haar beleid goed bewaken.

Lees ook: Corona knabbelt ook aan eindejaarspremies: tijdelijke werkloosheid heeft nog tijdlang financiële gevolgen (+)

Ten slotte is er volgens de sociale partners ook meer dan ooit nood aan leiderschap, zekerheid en stabiliteit door "heldere en doordachte maatregelen waarvan het doel voor iedereen duidelijk is".

De open brief is ondertekend door Danny Van Assche van Unizo, Hans Maertens van Voka, Sonja De Becker van Boerenbond, Ingrid Lieten van Verso, Ann Vermorgen van het ACV, Caroline Copers van het ABVV en Gert Truyens van de ACLVB. Zij zeggen klaar te staan om de relance op de rails te zetten en de grote veranderingen in goede banen te leiden.

Lees ook: 777 miljoen euro of eventsector haalt 2021 niet: minstens 30.000 jobs bedreigd als overheid niets extra doet (+)

Volgens Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) moet een relancebeleid vanzelfsprekend in goed sociaal overleg tot stand komen. Ze benadrukt daarbij dat investeren, innoveren en opleiden noodzakelijk zullen zijn om de economie opnieuw op de rails te krijgen, om op die manier meer mensen werkbaar aan de slag te krijgen.

Ondertussen zit de regering volgens Crevits niet stil. “We hebben al een aantal gerichte maatregelen genomen zodat mensen hun loopbaan in handen kunnen nemen. Tijdelijk werklozen krijgen voor het eerst actief een aanbod aan opleidingen en tijdelijke jobs. Zo kunnen ze in die periode hun loopbaan versterken”, zegt de minister in een reactie.