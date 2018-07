Sociale partners pakken oneigenlijk gebruik opeenvolgende dagcontracten aan: "Eerste belangrijke doorbraak" SVM

24 juli 2018

19u54

Bron: Belga 0 Economie Er komt een uitbreiding van de informatieverplichting over het aantal dagcontracten in een onderneming en bedrijven zullen het gebruik van opeenvolgende dagcontracten ook cijfermatig moeten onderbouwen. Dat zijn de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) overeengekomen. Het ACV noemt het een eerste belangrijke doorbraak.

De sociale partners legden vast dat de ondernemingsraad elk semester geïnformeerd moet worden over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. De werkgever moet onder andere informatie vrijgeven over het aantal opeenvolgende dagcontracten in die periode en over het aantal uitzendkrachten dat met een opeenvolgend dagcontract werd tewerkgesteld. Hieraan wordt ook een jaarlijkse bespreking gekoppeld.

Daarnaast beperkt het akkoord het aantal dagcontracten dat gebruikt mag worden. Zo moet de nood aan flexibiliteit om dagcontracten te gebruiken statistisch onderbouwd worden, wat voorts aangevuld kan worden met elementen die aantonen dat de werkgever alternatieven heeft onderzocht. De sanctie voor werkgevers die zich hier niet aan houden blijft dezelfde, namelijk het betalen van twee weken loon aan de gedupeerde.

Ten slotte wordt in de cao een engagement opgenomen om het aantal opeenvolgende dagcontracten met 20 procent te verminderen over twee jaar, in de verhouding ten opzichte van het totale aantal uitzendarbeidscontracten.

"Verpletterende onzekerheid"

Het akkoord van de sociale partners om het oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten aan te pakken, is "een eerste, belangrijke doorbraak". Dat zegt ACV. "Dagcontracten zorgen voor een verpletterende onzekerheid bij mensen. Je weet nooit of en wanneer je zal werken. Je bent nooit zeker van je inkomen. En je kan niets plannen. Zelfs het zoeken naar een betere baan is uiterst moeilijk, want je moet altijd klaarstaan", zegt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV. "Het akkoord is een belangrijke stap voorwaarts, al wilde het ACV nog veel verder gaan."

"De sterk verbeterde informatieverplichting over het aantal dagcontracten en de verplichting voor de ondernemingen om het gebruik van dagcontracten cijfermatig te onderbouwen, maken dat onze vertegenwoordigers het debat over het gebruik van dagcontracten voluit kunnen aangaan. Ondernemingen die een debat hierover weigeren, kunnen we dagvaarden voor de arbeidsrechtbank", vervolgt Verjans.

Het ACV beseft naar eigen zeggen dat hun vertegenwoordigers er hiermee een zware taak bijkrijgen en wil daarom stemrecht bij de sociale verkiezingen voor uitzendkrachten bekomen. "Het is niet meer dan logisch dat ook uitzendkrachten hun stem kunnen uitbrengen op de vertegenwoordigers die hun belangen het best kunnen vertolken in de ondernemingen. Het ACV zet dan ook voluit in op stemrecht voor uitzendkrachten bij de sociale verkiezingen van 2020", luidt het