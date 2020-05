Sociale partners eens over verlenging tijdelijke werkloosheid tot eind augustus AW

28 mei 2020

21u01

Bron: Belga 2 Economie Binnen de Groep van 10 zijn de vakbonden en werkgeversorganisaties het eens geworden over de verlenging van de coronamaatregelen die de regering nam om bedrijven en hun werkgevers te helpen in deze coronatijden. Dat meldt de voorzitter van de socialistische vakbond ABVV, Robert Vertenueil.

Vertenueil spreekt van een "minimalistisch akkoord". Medio juni bespreken bonden en werkgevers de mogelijke verlening tot het eind van het jaar. Het akkoord heeft vooral betrekking op de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona. Maar ook het ouderschapsverlof omwille van corona valt eronder. "Alle maatregelen die genomen zijn tot 30 juni, zijn verlengbaar, zonder wijzigingen, tot 31 augustus", zegt de vakbondsvoorzitter.



Beide banken van het sociaal overleg kwamen overeen om op 15 juni opnieuw samen te komen. Dan bekijken ze of het mogelijk is om de maatregelen te verlengen tot het eind van het jaar, zegt de ABVV-voorzitter. "De werkgevers zijn vragende partij voor zo'n verlenging. Maar indien de tijdelijke werkloosheid zo lang aangehouden zou worden, dan zouden we ook kunnen vragen om de werkloosheidsuitkeringen voor de werknemers te verhogen.”



"Dan zullen we een beter zicht hebben op de economische situatie", zegt VBO-voorzitter Timmermans daarover. Volgens Vertenueil zal de Nationale Veiligheidsraad tegen midden juni nieuwe aanbeveling opgesteld hebben en er zal dan ook een nieuwe analyse van de Nationale Bank zijn.

Aanpassen aan de situatie

Marie-Hélène Ska, de nummer twee van de christelijke bond ACV, voegt eraan toe dat het belangrijk is dat de sociale partners zich niet over een lange termijn uitspreken voor wat maatregelen betreft. Maatregelen worden best "in real time van de pandemie" aangepast aan de situatie.

De beslissing van de Groep van 10 zal overgemaakt worden aan de federale regering. Die moet dan beslissen of ze de sociale partners volgt.

Vakantiegeld

De kwestie van de uitbetaling van het vakantiegeld aan de werknemers is nog niet opgelost. De werkgevers wensen volgens de ABVV-voorzitter geholpen te worden via lagere sociale bijdragen, die zouden gebeuren via de sociale zekerheid, "maar dat weigeren we".

Hier nuanceert Pieter Timmermans wel een en ander. Bij de berekening van het vakantiegeld heeft de regering beslist om de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelijk te stellen, "maar de vraag stelt zich wie dat zal betalen", aldus de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen. "De bedrijven kunnen het hoofd niet bieden aan zo'n kost."