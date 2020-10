Sociale onrust bij Makro houdt aan, bonden waarschuwen voor spontane personeelsacties ADN

01 oktober 2020

18u45

Bron: Belga 0 Economie Directie en vakbonden bij supermarktgroep Makro raken het maar niet eens. Nieuw overleg over besparingsplannen bij het bedrijf draaide donderdag opnieuw in de soep. De bonden waarschuwen voor spontane acties van het personeel.

De verlieslatende warenhuisketen stelde begin september een besparingsplan voor, maar dat wordt niet gesmaakt door het personeel.

Verschillende stakingen

Makro gaat het komende jaar concreet 100 tot 200 tijdelijke contracten niet verlengen en voert een resem wijzigingen door in de zes winkels. Zo is er onder meer sprake van de invoering van zelfscankassa's en een vereenvoudiging van de interne organisatiestructuur.



Het vakbondsfront hekelde meteen dat het personeel de dupe is van een plan dat zonder overleg tot stand kwam. Dat leidde al tot verscheidene stakingen in de verschillende winkels.

‘Directie weigert te onderhandelen’

Donderdag zaten vakbonden en directie opnieuw bij elkaar. Maar dat liep op een sisser af. Volgens Stijn Vandercruysse van de liberale vakbond ACLVB ontbreekt elk sociaal overleg. Dat bevestigt Myriam Nevelsteen van ACV Puls. "De directie weigert gewoon te onderhandelen. Terwijl het personeel afspraken wil op papier, vastgelegd in een cao."

De directie argumenteert dat onderhandelingen niet aan de orde zijn, gezien de geplande projecten passen in bestaande wetgeving en bestaande cao's. De directie blijft bereid te luisteren naar de adviezen van de vakbonden, aldus het bedrijf.

De vakbonden zeggen nu hun achterban te zullen raadplegen. Spontane stakingen zijn niet uit te sluiten, waarschuwt Vandercruysse.