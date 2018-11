Sociale onrust? Bedrijven kunnen zich er nu tegen verzekeren mvdb

15 november 2018

17u35

Bron: Belga 0 Economie Marsh, de grootste verzekeringsmakelaar ter wereld, lanceert een verzekering tegen bedrijfsonderbrekingen als gevolg van 'sociale onrust'. Het kan bijvoorbeeld gaan om winstverlies als gevolg van stakingsposten.

De verzekering biedt financiële bescherming aan bedrijven die de toegang ontzegd worden tot hun eigendommen als gevolg van sociale onrust. Het gaat om winstverlies als gevolg van fysieke blokkades zoals stakingsposten, maar ook betogingen of terrorisme.



Marsh verwijst naar de recente stakingen bij Lidl, bpost, De Lijn of Aviapartner. "Veel bedrijven lijden hierdoor winstverlies, omdat werknemers, klanten of leveranciers niet meer binnen raken", aldus commercieel directeur Jan Van Calster. "Of kijk naar de aanslagen op Zaventem, waardoor veel zaken niet meer toegankelijk waren".

“Brandverzekering”

Vormt de verzekering geen extra wapen voor bedrijven bij sociale conflicten? Van Calster ontkent. "Het is niet omdat je een brandverzekering hebt, dat je er er belang bij hebt om je huis in brand te steken. Bedrijven hebben er nog steeds alle belang bij om sociale conflicten op te lossen", aldus de commercieel directeur van Marsh België en Luxemburg.